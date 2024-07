Gli scorpioni sono animali affascinanti e inquietanti. Nello zodiaco rappresentano uno dei segni più tenebrosi e misteriosi, nella realtà sono esseri piuttosto pericolosi fino a diventare letali in alcuni casi. Nel mondo ne esistono migliaia di specie differenti e anche in Italia se ne trovano. La nota positiva è che gli scorpioni nostrani sono per lo più inoffensivi, in ogni caso se entrano in casa bisogna sapere come riuscirli ad allontanare senza ricorrere a misure drastiche.

Cosa fare se si trova uno scorpione in giro per casa

In particolare d’estate si ha a che fare con una moltitudine d’insetti che tendono a infestare la casa come le blatte e gli scarafaggi, in alcune zone ci sono pure gli scorpioni. Una cosa da sapere è che l’Escorpius Italicus teme l’uomo e quando si sente in pericolo tende a scappare piuttosto che attaccare.

Le sue dimensioni non superano di solito i 5 cm e si presenta di colore bruno. Pur non essendo un tipo di scorpione letale, è sempre meglio evitare di averci a che fare, perché la sua puntura causa comunque effetti indesiderati e irritazioni. Se si trova uno scorpione in casa è bene sapere che sono animali solitari, perciò difficilmente ce ne sarà un altro. La cosa migliore da fare è catturarlo magari intrappolandolo in un bicchiere e poi liberarlo all’esterno magari in un prato.

Cosa dà fastidio agli scorpioni: i metodi per allontanarli

Se piccoli scorpioni tendono a tornare in casa, allora si può ipotizzare che ci sia qualcosa che li attiri, per esempio ambienti troppo umidi. La prima cosa da fare è controllare che non ci siano perdite dalle tubature e cercare di ridurre l’umidità della casa. Poi si possono adottare dei modi per allontanarli usando sostanze che li infastidiscano.

Per esempio si possono mettere delle piante di lavanda, timo e rosmarino sui davanzali delle finestre oppure accendere candele agli agrumi, oppure agli oli essenziali di cedro e menta piperita. Questi odori non sono particolarmente graditi dagli scorpioni. Importante è anche sigillare fessure e crepe nei muri, areare i locali per limitare umidità e buio e limitare il più possibile la circolazione di insetti come le formiche e le processionarie.

Di solito capita di trovare alcuni scorpioni nelle case di villeggiatura che restano vuote per molti mesi. In questi casi può essere sufficiente aerare, far entrare luce, pulire a fondo gli ambienti e creare disturbo per snidare gli esemplari eventualmente presenti e allontanarli. Durante queste operazioni è opportuno ricordare che gli scorpioni rifuggono la luce e si rifugiano in qualunque spazio buio. Nel caso di rare, gravi infestazioni di ambienti domestici si può ricorrere all’impiego di un insetticida ad azione residua, come quelli usati contro gli scarafaggi.

Quanto sono velenose le specie di scorpione italiano

Le specie di scorpione italiane non sono letali ma le loro punture causano comunque dei fastidi. Se si viene punti da questo animale è possibile avvertire un forte dolore, caratterizzato da gonfiore e rossore nella zona colpita. Nei casi più gravi possono insorgere sintomi come febbre, tachicardia e difficoltà respiratorie: in situazioni simili è fondamentale rivolgersi subito a un medico. La puntura di uno scorpione può infatti provocare reazioni allergiche anche gravi che possono portare ad avere shock anafilattici.

In generale comunque gli effetti della puntura da Euscorpius sono paragonabili a quelli della puntura di una vespa o di un’ape, in un soggetto adulto, sano, non allergico.