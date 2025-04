Può capitare che il frigorifero emetta strani rumori e vibrazioni. Le cause potrebbero essere diverse e il fastidio può essere facilmente ridotto. L’inquinamento acustico in casa, infatti, può provocare disturbi all’udito, spaventare neonati e bambini e tenere svegli gli inquilini durante la notte.

Frigorifero rumoroso: normale o sintomo di un problema?

Il frigorifero può emettere un debole gorgoglio quando il refrigerante viene pompato attraverso le bobine o i tubi, oppure un ronzio e un rumore pulsante dal compressore quando sta pompando. Si può avvertire un improvviso scricchiolio causato dalla dilatazione termica, oppure un leggero clic del regolatore di temperatura quando il compressore si accende o si spegne.

Quasi tutti i tipi di rumori sono normali e non destano preoccupazione, tranne nel caso del ticchettio costante quando il compressore si accende e si spegne. Questo tipo di suono può essere causato da un avviamento difettoso del compressore, ma è un problema facilmente risolvibile.

Rumore di gorgoglio: colpa del liquido refrigerante

Il rumore di gorgoglio, cigolii o sferragliamenti sono suoni normali prodotti dal compressore, è causato dell’utilizzo di un refrigerante diverso, la rumorosità di funzionamento delle unità attuali è diversa da quella delle unità più vecchie.

Per lavorare correttamente i gas refrigeranti di nuova generazione necessitano di una pressione più alta: il gorgoglio parte quando il compressore si avvia per raffreddare il frigorifero e finisce quando la temperatura ottimale è stata raggiunta.

Rumore metallico o tintinnante: cosa lo provoca

Il rumore metallico o tintinnante è provocato invece dall’avviamento difettoso del compressore. Per risolverlo bisognerebbe ripristinare il dispositivo scollegandolo per un’ora.

Rumore costante: il motore lavora troppo?

Un frigorifero che fa un rumore costante potrebbe avere problemi con il compressore, il termostato o l’installazione. Le cause potrebbero essere:

il compressore è danneggiato.

Il termostato non regola più correttamente la temperatura.

L’installazione non è corretta.

I tubi del condensatore o la ventola toccano un altro componente.

I ripiani sono posizionati in modo scorretto.

Il relè di avvio del compressore è difettoso.

Per risolvere questo problema si consiglia di scollegare il frigorifero per un’ora, verificare che sia installato correttamente e livellato. Inoltre vanno fissati correttamente i ripiani interni e soprattutto occorre effettuare la pulizia del frigorifero per evitare che la sporcizia comprometta la ventola.

Frigo che vibra: attenzione al posizionamento

Se il frigo invece vibra è possibile che l’elettrodomestico sia stato installato troppo vicino al muro o ad altri mobili. Il contatto crea la vibrazione e si risolve facilmente riposizionando l’elettrodomestico correttamente.

Se il frigorifero non è posizionato in modo stabile e non è livellato correttamente, bisognerà rimetterlo in piano, intervenendo sui piedini o utilizzando una livella a bolla d’aria.

Un’altra causa potrebbe essere che i vasetti e le bottiglie di vetro all’interno siano posizionati in maniera scorretta e il loro contatto può creare fastidiose vibrazioni, basterà spostarli e fare attenzione a non metterli troppo vicini tra loro.

Ventola rumorosa: occhio al ghiaccio e alla polvere

Se a far rumore è la ventola, è possibile che i fusibili termici possano essere difettosi. In quel caso lo sbrinamento non viene eseguito, producendo anomale incrostazioni di ghiaccio.

Il ghiaccio si deposita anche quando la resistenza di sbrinamento è usurata e da sostituire. Oppure il timer di sbrinamento automatico potrebbe essere guasto. A quel punto, il ghiaccio in eccesso potrebbe entrare a contatto con la turbina della ventola e produrre rumore. Bisognerà collaudarlo girandolo manualmente fino ad avviare lo sbrinamento.

Il ghiaccio entra in contatto con la turbina della ventola anche quando i sensori del frigorifero e congelatore sono danneggiati, in quel caso è meglio contattare un tecnico per controllarne il funzionamento.