Tempo di vacanze? La pulizia del frigorifero e del freezer prima di partire per le ferie è un’attività fondamentale per evitare spiacevoli sorprese quando si rientra.

Ecco una serie di consigli pratici per eseguire questa operazione nel modo più efficace possibile.

Preparazione

La prima cosa da fare è staccare dalla presa elettrica il frigorifero e il freezer. Svuotate completamente entrambi gli elettrodomestici, consumando o eliminando gli alimenti deperibili.

Sbrinamento

Se il vostro freezer ha accumulato uno spesso strato di ghiaccio è necessario sbrinarlo. Fate così: lasciate le porte aperte per permettere al ghiaccio di sciogliersi naturalmente.

Questo processo può essere accelerato posizionando ciotole di acqua calda all’interno del congelatore oppure utilizzando il getto d’aria calda del phon.

Pulizia interna

Togliete ripiani, cassetti e scomparti estraibili. Questi elementi possono essere lavati separatamente con acqua calda e sapone, oppure con una soluzione ottenuta con acqua, aceto di vino bianco e bicarbonato di sodio per una pulizia green.

Per pulire le superfici interne del frigorifero e del freezer potete utilizzare la stessa soluzione. In questo modo non solo pulirete efficacemente ma neutralizzerete anche eventuali odori sgradevoli.

Una volta completata la pulizia, asciugate ogni superfice con un panno morbido in microfibra. È importante che tutte le parti siano completamente asciutte onde evitare la formazione di muffe e cattivi odori.

Non dimenticate di pulire anche la parte esterna del frigorifero, compreso il retro dove generalmente si accumula molta polvere che può compromettere l’efficienza dell’elettrodomestico.

Come prevenire i cattivi odori

Per mantenere il frigorifero profumato durante la vostra assenza, potete utilizzare alcuni semplici trucchi naturali. Ad esempio, una ciotola di caffè macinato, alcune fette di limone o delle patate tagliate.

Lasciare il frigo acceso o spento?

Se prevedete di stare via per almeno 2-3 settimane, è consigliabile spegnere completamente frigorifero e freezer per risparmiare energia elettrica. In questo caso, lasciate le porte socchiuse per consentire la circolazione dell’aria e prevenire ristagni di umidità.

Se invece decidete di lasciare il frigorifero acceso, assicuratevi che tutti gli alimenti all’interno siano ben conservati e non a rischio di deperimento.

In conclusione

Pulire il frigorifero e il freezer prima di partire per le vacanze richiede senza dubbio un po’ di tempo e di impegno, ma i benefici sono indubbi.

Non solo eviterete di trovare spiacevoli sorprese al ritorno, ma prolungherete anche la vita dei vostri elettrodomestici, mantenendoli in perfetta efficienza.