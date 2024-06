I nostri congelatori mantengono i cibi all’interno sicuri, perché impedisce la crescita dei batteri.

Tuttavia, se gli alimenti si scongelassero e ricongelassero potrebbero sviluppare agenti patogeni pericolosi. Ecco allora come comportarsi in tempo di vacanze, quando in nostra assenza l’interruzione di corrente elettrica potrebbe far spegnere temporaneamente l’elettrodomestico.

Un trucco semplice ed efficace per garantire che i nostri alimenti rimangano sicuri prevede l’uso di una monetina.

Benché possa sembrare curioso, questo metodo ha una sua logica ben fondata e può rivelarsi estremamente utile. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Il principio della monetina nel freezer

La tecnica consiste nel posizionare all’interno del freezer prima di partire per le ferie una tazza di acqua congelata con una monetina sopra.

Il principio dietro il trucchetto è semplicissimo: in caso di interruzione di corrente prolungata, il ghiaccio nella tazza si scioglierà e la monetina affonderà nell’acqua.

Quando la corrente verrà ripristinata e l’acqua tornerà a congelarsi, la posizione della monetina tradirà l’interruzione.

Come procedere

Riempite una tazza con dell’acqua e mettetela nel freezer.

una tazza con dell’acqua e mettetela nel freezer. Una volta che l’acqua è ghiacciata, posizionate sulla sua superfice una monetina.

sulla sua superfice una monetina. Riposizionate la tazza nel freezer.

Al vostro ritorno a casa controllate la posizione della monetina.

A cosa prestare attenzione

Se la monetina è ancora sulla superficie del ghiaccio, significa che non ci sono state interruzioni di corrente significative.

Se la monetina risultasse parzialmente affondata nel ghiaccio, ci potrebbe essere stata un’interruzione di breve durata.

Invece, se la monetina fosse sul fondo della tazza, l’interruzione di corrente potrebbe essere stata prolungata al punto da sciogliere tutto il ghiaccio. In questo caso, controllate attentamente i cibi nel freezer.

Consigli utili per il frigorifero

Ci sono altri accorgimenti utili per mantenere frigo e congelatore in buone condizioni durante le nostre vacanze.