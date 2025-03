Quello dell’ora legale, anche nel 2025, è un argomento che fa molto discutere da anni. Si parla della possibilità di abolirla, ma ancora nessuna decisione effettiva è stata presa. Perché? Quali sono i pro e i contro di questa convenzione?

In vigore da oltre un secolo, e precisamente dal 1916, è stata introdotta per sfruttare al meglio le ore di luce dei mesi estivi. Mettendo avanti di un’ora le lancette dell’orologio, è infatti possibile godere degli effetti del sole e risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica.

I vantaggi economici dell’ora legale

L’ora legale è stata introdotta per questioni di risparmio energetico. Dato che nei mesi estivi il sole sorge molto presto, spostare avanti le lancette di un’ora permette di sfruttare maggiormente la luce rispetto al periodo invernale.

Si tratta di una convenzione sociale che non hanno adottato tutti i paesi del mondo. Chi vive all’equatore, infatti, non ha bisogno di questo tipo di stratagemma. Inoltre, le popolazioni dell’emisfero australe – che godono del meccanismo opposto a chi vive in quello boreale – alternano le due ore al contrario rispetto agli italiani, per esempio.

Quando arriva l’ora legale e quando quella solare? Entrano in vigore in giorni prestabiliti: nel 2025 lo switch avviene alle 2 dell’ultima domenica di marzo – precisamente il 30 – e alle 3 dell’ultima domenica di ottobre (il 26 del mese).

Nel 2018 la Commissione europea, a seguito di una consultazione pubblica, ha proposto l’abolizione del cambio dell’ora, presentando anche studi sui danni alla salute psico-fisica e sulla scarsa rilevanza in termini di risparmio. Tuttavia, al momento, non è stata presa alcuna decisione definitiva.

L’impatto dell’ora legale sul benessere

La primavera è sinonimo di giornate più lunghe e temperature più miti. Se con l’ora legale, anche nel 2025, guadagneremo un’ora in più di luce la sera, perderemo anche un’ora di sonno. Si tratta di un dettaglio che influisce sul ritmo circadiano il quale, regolato dall’alternanza giorno-notte, governa il corpo umano.

Ci sono persone che, attraversando il passaggio, ne risentono in termini di stanchezza, concentrazione e nervosismo. Oltretutto, si deve fare i conti con sbalzi di temperatura, allergie ed esposizione alla luce solare che non tutti tollerano allo stesso modo. Per fortuna, però, si può fare qualcosa per non essere completamente sopraffatti.

Come affrontare il cambio dell’ora e adattarsi

Il passaggio dall’ora solare a quella legale può avere degli effetti negativi sul proprio benessere. Chi è particolarmente sensibile agli influssi della natura, infatti, può avvertire qualche ‘effetto collaterale’, sentirsi spossato, confuso e può provare una certa irritabilità.

Assumere vitamine e sali minerali.

Bere molta acqua.

Dormire a sufficienza e bene.

Non assumere bevande eccitanti e non mangiare troppo.

Praticare attività fisica.

Queste sono tutte abitudini che possono supportare i ritmi circadiani del corpo umano e attutire gli effetti negativi del cambio dell’ora. Gli alimenti ricchi di vitamine e sali minerali hanno una funzione regolatrice. Nella fattispecie, fanno bene le vitamine del gruppo B, la vitamina C e la E. Anche il ferro, il potassio e il magnesio rappresentano un valido supporto.

Concedersi un sonno di almeno otto ore e di qualità permette di regolare i livelli di serotonina, l’ormone che regola l’umore, e del triptofano, amminoacido essenziale suo precursore. Ingerire alimenti facili da digerire e rimanere correttamente idratati sono abitudini salutari.

Assumere caffè, tè, cioccolato, alcolici o bevande gassate non aiuta. Di contro è molto consigliato praticare esercizio fisico, soprattutto se fatta di mattina o nel pomeriggio. Di sera, infatti, contribuisce ad aumentare l’adrenalina nel sangue. Meglio ritagliarsi del tempo per attività rilassanti come lo yoga o lo stretching. Ecco spiegato perché c’è l’ora legale e come si può gestire facilmente.