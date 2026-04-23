Eleonora Incardona è una giornalista televisiva e compagna del calciatore Samuele Ricci. Bellissima e sensuale è stata soprannominata la nuova Diletta Leotta perché anche lei, come la conduttrice siciliana, è un volto di Dazn. Sui social, i fan impazziscono per le sue foto sui campi da calcio o in momenti di relax. La modella ha conquistato persino le testate inglesi.

Chi è Eleonora Incardona

Eleonora Incardona è nata nel 1991 a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. È siciliana come Diletta Leotta. Si è diplomata al Liceo Scientifico e laureata in Giurisprudenza. Prima che la sua vita si spostasse nel mondo della televisione, la giovane ha tenato la strada della magistratura. I social le hanno dato notorietà con un profilo seguito da oltre un milione di followers.

Influencer e modella, nel 2010 ha partecipato a Miss Italia e nel 2012 ha preso parte a Veline, ma è nello sport che ha trovato la sua strada, muovendo i primi passi a Sportitalia.

Nel 2023 è diventata la Madrina ufficiale del Giro d’Italia, un ruolo a cui è particolarmente legata, come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport. La mamma, infatti, guardava spesso le tappe e ripostava le sue storie.

Nel 2024, per il Giro d’Italia, è stata anche inviata sul campo raccontando il backstage della corsa e intervistando i protagonisti.

Il salto di popolarità l’ha raggiunto entrando come volto di “Dazn bet club” prima, e di bordo campo poi, associandola al mondo del pallone.

La vita privata di Eleonora Incardona

Eleonora Incardona è stata per lungo tempo fidanzata con il fratellastro di Diletta Leotta, Mirko Manola. Nel 2021 è stata infatti una delle vittime dei cosiddetti “ladri acrobati” che sono entrati nella sua abitazione, all’epoca vicina al Castello Sforzesco, e le ha rubato soprattutto borsette e vestiti: Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Balenciaga.

Incardona è attualmente fidanzata con Samuele Ricci, centrocampista del Torino, di dieci anni più giovane di lei.

“Sono molto felice con lui. L’ho incontrato in uno dei periodi più complicati della mia vita. Pensavo solo al lavoro per distrarmi da tutto il resto. E invece ho conosciuto una splendida persona, con dei sani principi e dei valori forti. Samuele mi ha corteggiata, siamo usciti a cena, ci siamo visti di persona. E non ci siamo più lasciati. Certo io ho un lavoro più flessibile e mi divido tra Torino e Milano: lo faccio volentieri. Ma anche lui si impegna per stare più tempo possibile con me”, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport.

Perché è nota sulle testate inglesi

Le testate inglesi l’hanno definita “la donna più bella d’Italia”. La modella si è fatta notare durante un evento pubblico a New York. Le sue foto sono comparse sui tabloid della Gran Bretagna.

Appassionata di sport, Eleonora Incardona è anche una golfista professionista.