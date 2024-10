Fa il video all'elefante: quello che succede lascia tutti di sasso

Una ragazza voleva semplicemente portarsi a casa un allegro ricordo di una giornata in Africa e ha così deciso di fare un video ad un elefante. Per lei, però, le cose non sono andate propriamente come si immaginava.

Proprio mentre riprendeva l’animale, questo ha deciso di ‘centrarla’ con la sua proboscide, facendola cadere e ‘minacciando’ perfino di prenderle lo smartphone. Per la ragazza, fortunatamente, tanta sorpresa, un po’ di spavento ma nessun danno fisico.

Dal ‘colpo di proboscide’ alla risata

“Ero felicissima di essere lì, anche perché gli elefanti sono uno dei miei animali preferiti, quindi ho iniziato a scattare qualche foto e video e ho pensato tra me e me: “Wow, nessuno crederà che ero così vicino a un vero elefante vivo – ha raccontato la giovane – Però, un attimo dopo tutto quello che ho sentito è stata una botta: mi sono sentita come se 10 persone mi avessero colpito contemporaneamente mentre venivo catapultato all’indietro e il mio telefono volava in avanti verso terra”.

“Fortunatamente mi ha sorretto un amico mentre stavo cadendo: non mi son fatta male ma mi ci sono voluti un paio di minuti per elaborare completamente il fatto che ero appena stato colpito da un vero elefante vivo. Una delle cose migliori è che è stato tutto ripreso in video, quindi tutti, sapendo che stavo bene, hanno potuto farsi una bella risata“, ha concluso.

L’elefantessa giocherellona

L’autrice del gesto improvviso è un elefante femmina che vive libera nel parco-safari di 10mila acri ma che la mattina e la sera si avvicina al recinto per mangiare e bere. Con ogni probabilità il suo ‘colpo di proboscide’ è spiegabile con la curiosità e la voglia di giocare e non con la volontà di fare del male alla ragazza.

Video tratto da: IPA / Jarrod Sechler via ViralHog