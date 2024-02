Il furto con il trucco della sedia spostata: come funziona

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato in Piazza Sant’Eustorgio tre cittadini cubani, due uomini di 32 e 46 anni e una donna di 25 anni, in Italia senza fissa dimora e tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per furto aggravato in concorso.

Pedinamento a Milano

Gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno notato i tre che, con fare sospetto, guardavano con attenzione e seguivano le persone intente a fare shopping e a cenare lungo corso di Porta Ticinese.

Giunti in piazza Sant’Eustorgio, sempre seguiti dai poliziotti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, il 32enne ha messo nella borsa della donna ciò che aveva poco prima rubato prima di essere fermati e arrestati.

Il ‘trucco della sedia spostata’ al ristorante

Il furto era avvenuto con il ‘trucco della sedia spostata’: in un ristorante, i tre si sono seduti in un tavolo vicino occupato da altri avventori.

Uno dei ladri ha poi spostato la sua sedia alle spalle di un’altra occupata da un cliente e sulla quale c’era la giacca. Quindi, ha allungato le mani e ha rubato dalle tasche un bancomat e uno smartphone, per infine alzarsi e uscire con i complici.

Purtroppo per loro, poco dopo i tre sono stari fermati dalla polizia e, con l’aiuto dei filmati delle telecamere a circuito chiuso del ristorante, arrestati con l’accusa di furto.

Come sempre, in questi casi è estremamente importanti accertarsi di non lasciare oggetti, magari facilmente raggiungibili e in tasche aperte delle proprie giacche o dei propri cappotti e controllare sempre il comportamento delle persone che si siedono alle vostre spalle, specialmente se tendono ad avvicinarsi troppo con la loro sedia alla vostra.

Fonte: US Questura di Milano