La truffa della borsa schermata

E’ una delle ‘piaghe’ dei negozi, il micidiale trucco della ‘borsa schermata’, ovvero un furto effettuato con l’aiuto di una borsa schermata internamente con pellicola d’alluminio e nastro adesivo per non far suonare i dispositivi antitaccheggio.

L’ultimo furto effettuato con questa tecnica è stato a Milano, dove due individui, fingendosi turisti, hanno rubato prima due polo da 460 euro l’una in un fashion store di via Monte Napoleone, e poi in un altro negozio di lusso del Quadrilatero della Moda altri quattro cappellini da baseball complessivamente da 150 euro, sempre rigorosamente firmati.

I loro movimenti hanno però dato adito ai sospetti di alcuni agenti di polizia che li hanno prima fermati, trovando i capi nelle borse, e poi arrestati una volta verificati i furti tramite le immagini delle telecamere a circuito chiuso dei negozi.

Video tratto da: Facebook / QuesturaMI