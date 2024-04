Ruba una ruspa e si dà alla fuga: l'inseguimento è folle

Una Ferrari? Una Porsche? No, una ruspa: ha dell’incredibile il gesto di un ex dipendente di un’azienda che ha deciso di rubare all’azienda stessa una ruspa e provare una folle quanto improbabile fuga.

In fuga con una ruspa da 34 tonnellate

Subito il furto, i dirigenti della società di Norcross, in Georgia, hanno immediatamente chiamato la polizia locale che s’è lanciata in un inseguimento ai limiti del grottecso, riscontrando difficoltà non tanto a raggiungere quanto a ‘frenare’ il lento ma potente mezzo da oltre 34 tonnellate.

Così alcuni agenti hanno deciso di recuperare dalla stessa azienda un camion della spazzatura e un’altra ruspa per ‘incastrare’ il fuggitivo, riuscendo infine a bloccarlo a circa 8 chilometri dal parcheggio dell’azienda.

Una vendetta per il licenziamento?

Come spiegato, si è scoperto che l’autore del furto era un ex dipendente, Eddie Sanchez, di 38 anni, licenziato circa sei mesi prima e che aveva già provato a compiere un gesto simile senza riuscirci, probabilmente per ‘vendetta’.

Per lui è stato inevitabile l’arresto con diverse accuse come quelle di violazione di proprietà privata, furto, tentativo di fuga, guida spericolata e resistenza a pubblico ufficiale. Fortunatamente, il tutto è avvenuto senza danni a persone o cose.

Video tratto da: Facebook / Gwinnett County Police