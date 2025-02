Un inatteso autolavaggio compreso nelle spese per la casa e materializzatosi nelle fattezze di una simpatica alce: ecco l’incredibile racconto di quanto successo ad una coppia di statunitensi.

“Abbiamo costruito la nostra casa da pensionati a Sterling, in Alaska e solo in un secondo momento abbiamo scoperto che è proprio in una zona di transito delle alci – ha raccontato Kathy, proprietaria della casa – Così ogni tanto di ritroviamo alci sul terrazzo o che controllano la vasca idromassaggio”.

“L’ultima novità è stata un’alce che ha deciso di lavare la nostra macchina: evidentemente le deve essere piacito il sale che vi avevamo sparso sopra per evitare il ghiaccio. Anzi, le è piaciuto così tanto che è tornata un paio di volte per esser sicura di averlo leccato via tutto!”, ha aggiunto divertita la padrona di casa. Almeno quella su due ‘zampe’.

Video tratto da: IPA / ViralHog