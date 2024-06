Le lire sono state la moneta ufficiale dell’Italia dal 1861, per poi essere sostituite in maniera definitiva dall’euro nel 2002, segnando l’avvento di una nuova storia dell’economia del nostro Paese.

Non tutti lo sanno ma le 1000 lire coniate nel 1998 valgono una fortuna. Insomma, sebbene uscite dal corso legale da più di vent’anni le vecchie lire possono ancora regalare qualche gioia.

Facciamo un passo indietro nel tempo: per un certo periodo prima dell’introduzione dell’euro le iconiche mille lire circolavano anche su moneta.

Dunque, non solo quelle su carta – per intenderci, quelle col volto impresso della famosa pedagogista e medico italiana Maria Montessori (31 agosto 1870, Chiaravalle – 6 maggio 1952, Noordwijk, Paesi Bassi) – ma anche in metallo.

Va detto che ad averle avute fra le mani non sono stati molti, dal momento che il conio di tali monete è durato pochissimo.

Per questo motivo, adesso, il loro valore supera notevolmente quello nominale. Basta pensare che sul celebre sito eBay la moneta da mille lire è stata messa in vendita per una cifra da capogiro, pari a 14.500 euro.

A cosa è dovuto tale valore

Il motivo di una valutazione così alta è doppio: innanzitutto, come detto, la moneta da mille lire rimase in corso per un periodo limitato di tempo, prima di essere sospesa per l’introduzione dell’euro.

Coniate solamente nel biennio 1997-1998, queste monete costituiscono una rarità sia per la tiratura limitata sia per il fatto che alcune di queste monete riportavano difetti nella rappresentazione della cartina europea.

E sono proprio questi difetti a renderle preziose. Insomma, il consiglio è quello di esplorare a fondo ogni cassetto di casa.

Se foste in possesso di una di queste monete potreste metterle anche voi in vendita e – è proprio il caso di dirlo – monetizzare non poco!

La banconota con la Montessori, tutte le curiosità

La mille lire di carta raffigurante Maria Montessori è stata emessa per la prima volta nel 1990 dalla Banca d’Italia. Ecco alcune curiosità che rendono la banconota un pezzo importante della storia monetaria italiana: