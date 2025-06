Il marketing evolve e ci sono imprese che cercano in tutti i modi di catturare l’attenzione di potenziali clienti. Poi ci sono casi in cui, piccole aziende, magari provano a usare la loro creatività per promuovere ciò che hanno da offrire. A ogni modo, la promozione di un rifugio alpino non può passare inosservata. Bizzarra e a tratti assurda, chiede agli escursionisti amanti del trekking di portare alimenti nella struttura in cambio di birra.

La strana offerta del rifugio alpino

Il rifugio alpino Toesca si trova a Bussoleno, a circa 45 km da Torino, in Piemonte. È un luogo remoto tra le montagne di cui si occupa la rifugista Roberta con la cagnolina Murphy.

Nella descrizione spiega che, per fare in modo che l’accoglienza agli escursionisti sia sempre apprezzata, Roberta ha imparato a non dimenticare di programmare la spesa con anticipo e a chiedere agli amici di portarla su.

Oltre agli amici, anche i visitatori del rifugio sono invitati a portare cibo. Ed ecco l’offerta pubblicizzata sul profilo Instagram della struttura:

“Porta su 2 kg di vivande e una birra te la offriamo noi!, si legge nel volantino postato sui social.

Poi si specifica: “aiutaci, porta su 2 litri di latte intero uht a lunghissima scadenza, farina, zucchero, 18 uova, panini, frutta… e noi per ringraziarti ti offriamo una media bionda! Stampa questo volantino e ci vediamo in rifugio!.

Dalla descrizione del post si capisce che non è la prima volta che il rifugio pubblicizza questo tipo di promozione. “Nuovi follower, vecchie abitudini!”, si legge.

“Ricominciamo, noi qui siamo sempre lieti di accogliervi a zaino carico e la birra è sempre buona uguale”, è la rassicurazione per i nuovi avventori e anche per i vecchi. Poi si passa all’elenco delle cose che servono maggiormente: “uova, frutta, mele, cipolle, carote, latte intero uht, yogurt bianco intero”.

Chi sta per andare al rifugio per una giornata di trekking è invitato a chiamare al telefono o su whatsapp per avere la lista aggiornata della spesa, così da portare sicuramente alimenti utili per la struttura e per garantire un pranzo e una cena di qualità. Poi la conclusione: “Bello avere tanti amici che ci vengono a trovare”.

I commenti dei follower e cosa sapere sul rifugio

Il rifugio Toesca è aperto nella stagione estiva dal 30 maggio ed è una struttura ideale per gli amanti delle Alpi. Il terreno in cui sorge la struttura è stato acquistato nel 1921 dal presidente Carlo Toesca di Castellazzo che ha avviato i lavori.

Dopo due anni, il rifugio è stato inaugurato ufficialmente il 16 settembre del 1923. Durante la Seconda Guerra Mondiale subì gravi danni con il colpo finale provocato da una valanga nel tardo inverno del 1946.

In seguito la struttura è stata ricostruita e ampliata e ora offre camere e vitto a prezzi contenuti sia per soci CAI che per chi non fa parte dell’associazione.

Tra le foto sul profilo Instagram del rifugio ci sono anche quelle di alcuni escursionisti con zaini stracolmi e pacchi sulle spalle, intento a raggiungere e rifornire di viveri la struttura. Simpaticamente sono stati soprannominati “i Bartolini della montagna”.

Ma all’ironia dei gestori del rifugio Toesca, replicano anche i follower che commentano: “Ma se porto 10 Kg mi offrite 5 medie di birra?”.

La replica è positiva e così un altro si offre di partire all’avventura con 20 kg di roba. E un terzo gli risponde: “poi scendi più velocemente, rotolando!”.

I potenziali avventori sembrano tutti entusiasti tra chi ritiene che l’iniziativa sia “geniale” e chi sottolinea che è “il business, quello bello”. Poi ci sono anche negozi alimentari che promettono di salir su con un bel bottino e avvisano: “Spero che abbiate un magazzino grande e birra sufficiente”.