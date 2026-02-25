Saponette, come riutilizzare gli avanzi ed evitare sprechi

Ecco consigli per usare le saponette fino all’ultimo pezzettino, limitando gli sprechi.

Una nuova saponetta

Accumulate i pezzetti avanzati e scioglieteli, a bagnomaria, in un pentolino. Versateli, poi, in uno stampino di metallo. Lasciate raffreddare e solidificare.

Detergente spray multiuso

Riducete gli avanzi delle saponette in scaglie e scioglieteli in acqua bollente, mescolando con un cucchiaio. Versate, poi, il liquido ottenuto in un contenitore spray, aggiungendo 10 gocce d’olio essenziale di tea tree. Avrete ottenuto un detergente spray multiuso, ottimo per la pulizia di piastrelle, bagno e superfici lavabili. Quantità? Un cucchiaio di scaglie ogni 700 ml d’acqua.

Guanto saponato per doccia

Riducete i rimasugli in scaglie e riempite un guanto da doccia, di spugna o di microfibra. Otterrete un guanto saponato, che sprigionerà schiuma, al contatto con l’acqua. Guanto ruvido? Ottimo per uno scrub levigante!

Aiuto in giardino

Avete una fontanella o un lavabo all’aperto? Raggruppate gli avanzi delle saponette in un portasapone, in modo da averli a portata di… mano per ogni necessità in giardino!

Scorta per il viaggio

In viaggio, potrebbe essere comodo avere con sé un pezzetto di sapone, per lavarsi le mani all’occorrenza.

Antitarme

Seguite lo stesso procedimento indicato per la realizzazione di nuove saponette. Prima, però, di versare nello stampo, aggiungete qualche goccia d’olio essenziale di lavanda. Addio tarme!