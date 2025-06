Ubriaco guida contromano in autostrada a Trieste, denunciato

Guidava ubriaco e contromano di notte lungo l’autostrada Sistiana-Rabuiese. A un certo punto ha fermato il veicolo lungo la corsia di sorpasso ed è crollato sul volante. Raggiunto da una pattuglia della polizia stradale di Trieste il conducente, un cittadino italiano di 31 anni, è stato messo in sicurezza e successivamente denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’episodio è accaduto verso le 4 del 7 giugno, quando al Centro operativo della polizia stradale di Udine è stato segnalato un veicolo contromano all’altezza della galleria Monte d’Oro in direzione confine di Stato.

A carico del conducente, proprietario dell’auto, è stata contestata la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica per una concentrazione alcolemica pari a 2,64 grammi di alcol per litro di sangue; un’intossicazione talmente alta che ha costretto l’uomo a interrompere la guida sprofondando in uno stato di incoscienza ed esponendo se stesso e la circolazione a gravi rischi.

Fonte Polizia