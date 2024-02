Un mondo Libero: lo spot

È on air la nuova campagna di Libero, che descrive il mondo di opportunità che il nostro portale offre a tutte le tipologie di utenti, sia consumer che business.

La campagna è stata ideata e realizzata dalla creative community KleinRusso.

Lo spot, caratterizzato dalla parola “Libero” nelle varie situazioni, raffigura tutte le possibilità che i servizi di Libero offrono per migliorare la nostra vita quotidiana: dalla mail alle app, dallo shopping su Libero Club ai servizi di pagamento come SiFattura. Un mondo intero di servizi digitali: un mondo Libero, come il claim dello spot.

La campagna, con un mix di due versioni da 30 e da 15 secondi, è onair a partire dal 25 febbraio ​sul circuito Discovery ed è online sul Digital, con la pianificazione di video preroll e formati display sul sito Sole24ore.it, sui network Ciaopeople, Fanpage, Cookist e Azerion e sulle nostre property.

Inoltre, per poter intercettare il traffico in mobilità, lo spot sarà pianificato per 4 settimane consecutive nelle principali stazioni delle metropolitane e nei principali aeroporti nazionali.