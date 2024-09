Negli ultimi mesi i fan dei Måneskin si sono chiesti con ansia se la band che ha conquistato il mondo del rock sia davvero sul punto di sciogliersi. Le voci sono alimentate dall’intensa attività solista dei membri, in particolare di Damiano David e Victoria De Angelis. Mentre la scena musicale internazionale si prepara per l’epica reunion degli Oasis, il futuro dei Måneskin sembra essere incerto.

Ma i Måneskin si sono sciolti davvero? Facciamo chiarezza

Le speculazioni su un possibile scioglimento dei Måneskin sono iniziate a circolare dopo la conclusione del loro tour al Festival Rock En Seine di Parigi il 22 agosto. Il loro saluto ai fan con un “see you soon” ha lasciato molti in sospeso.

In realtà i membri del gruppo hanno espresso più volte il desiderio di esplorare nuovi percorsi artistici, senza mai mettere in dubbio il legame che li unisce. Damiano David, in un’intervista al podcast The Allison Hagendorf Show a fine 2023, aveva dichiarato: “Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli”. Questo potrebbe confermare l’intenzione della band di prendersi una pausa per crescere artisticamente, ma non un vero e proprio scioglimento.

Un eventuale ritorno dei Måneskin potrebbe avvenire già nel 2025. Secondo alcuni rumors Carlo Conti starebbe puntando sulla band romana come super ospiti per il Festival di Sanremo 2025.

Il nuovo singolo sexy di Victoria De Angelis con Anitta

Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, ha recentemente lanciato il suo nuovo singolo solista Get Up B*tch – Shake Ya Ass, in collaborazione con la popstar brasiliana Anitta. La traccia ha subito conquistato il pubblico, con oltre 200.000 visualizzazioni su YouTube nelle prime 24 ore e ha ricevuto elogi anche da Damiano David, che l’ha definita la hit dell’estate.

Questo singolo rappresenta un nuovo passo nella carriera solista di Victoria, iniziata ufficialmente lo scorso febbraio con il lancio del suo primo EP Victoria’s Treat. Il progetto ha visto Victoria esplorare sonorità dance ed elettroniche, distanti dal sound rock dei Måneskin. La sua carriera da dj l’ha portata a esibirsi nei club più esclusivi del mondo, con date in Inghilterra, Italia e altri paesi.

Cosa fa oggi Damiano David, leader e voce dei Måneskin

Damiano David, frontman dei Måneskin, continua a lavorare al suo progetto solista. Ormai di casa a Los Angeles, Damiano è impegnato in collaborazioni con alcuni dei più grandi produttori internazionali, tra cui Travis Barker dei Blink-182. Il suo obiettivo è chiaro: lasciare un segno anche al di fuori della band e consolidare il suo status di rockstar a livello globale.

La vita privata di Damiano è altrettanto sotto i riflettori, grazie alla sua relazione con l’attrice e cantante Dove Cameron. I due, nonostante la loro riservatezza, non mancano di condividere momenti dolci sui social, conquistando i cuori dei fan. La coppia, sempre più affiatata, rappresenta una delle storie d’amore più seguite nel panorama delle celebrità.

Carriere soliste anche per Ethan Torchio e Thomas Raggi?

Ethan Torchio, batterista dei Måneskin, ha recentemente fondato la sua società, la “Under Torchio Srl”, seguendo l’esempio dei suoi colleghi. Questa nuova avventura imprenditoriale si concentra su vari aspetti dello show business, dalla produzione di spettacoli musicali alla gestione dei diritti d’autore.

Thomas Raggi, chitarrista della band, continua a dedicarsi alla musica, anche se in modo meno visibile rispetto a Damiano e Victoria. Durante una vacanza a Capri Thomas ha incantato i presenti con una performance improvvisata del celebre riff di “Zitti e Buoni” all’Anema e Core, dimostrando che la passione per la musica non si spegne mai.