Alla fine è successo: Damiano David dei Måneskin ha avviato la sua carriera solista con “Silverlines“. Il frontman italiano più amato all’estero si è messo in proprio, seguendo la strada già tracciata dall’altra leader del gruppo Victoria De Angelis. I due belli e dannati hanno deciso di pubblicare due singoli che non potrebbero essere più diversi tra loro.

Damiano David ha infatti deciso di puntare su una struggente ballata RnB prodotta da Labrinth, l’enfant prodige della musica black, la sua compagna di palco su una traccia elettronica con cassa dritta e testo in brasiliano cantato da Anitta. Grandi collaborazioni internazionali per entrambi, insomma, con esiti sorprendenti.

Il nuovo singolo di Damiano, sofisticato RnB di Labrinth

All’1 di notte di venerdì 27 settembre è uscito “Silverlines”, il nuovo singolo di Damiano David. Ad annunciarlo tanti indizi sui social nei giorni scorsi, in cui il leader dei Måneskin aveva dichiarato l’inizio di una nuova vita. “Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, per poi finire dove tutto è iniziato”.

“Mi chiamo Damiano David. Sono nato nel 1999 a Roma, Italia. Amo la musica, l’arte e le donne. Amo la sensazione di indossare bei vestiti e l’odore di un buon profumo. Nella mia vita sono stato un ladro, un bugiardo, un amante, un trasformista”, si legge tra i vari post.

Ed effettivamente “Silverlines” sembra proprio l’inizio di un nuovo capitolo, slegato dal passato. Non ci sono prepotenti riff di chitarra ad accompagnare la voce ruvida del cantante: piano e orchestra si fondono in un crescendo sempre più elettronico, sintetico e sperimentale, in pieno stile Labrinth.

Il nuovo Damiano ha anche scelto un look straordinariamente sobrio per il video che accompagna il pezzo, con capelli all’indietro e baffi, con canotta bianca prima e giacca e camicia dopo. L’immaginario è quello di un’elegante italianità che piace tanto all’estero e che certo non sfigura in patria.

Insomma le carriere soliste di Damiano e Victoria non potrebbero essere più diverse: lui ha optato per l’eleganza, lei per un singolo estivo da pompare nelle casse. I Måneskin si sono sciolti, dunque? Non sappiamo ancora nulla, ma sembra che la band si sia solo presa un periodo di pausa.

Il testo in inglese di “Silverlines” di Damiano David

I feel sorrow no more

the calm after the storm

and peace belongs to me

Until my tears run dry

and clouds fall from the sky

and all my fears, they disappear

and I see silverlines

A smile

I welcome you

A darkness

I’ve long forgotten you

and peace belongs to me

Until my tears run dry

and clouds fall from the sky

and all my fears, they disappear

and I see silverlines

Look at those

light rays

No dark days anymore

Lookin’ alive

Ain’t no zombies in the morgue

Don’t need no bottles

Ain’t trying to start no war

’cause peace belongs to me

Traduzione e significato di “Silverlines”, la nuova canzone di Damiano

Silverlines significa letteralmente linee d’argento, ma il verbo silver lining è invece una metafora usata in inglese che significa “vedere il lato positivo”. Il termine è stato coniato dal poeta John Milton nel suo componimento “Comus: A Mask Presented at Ludlow Castle” del 1634.

Il termine si riferisce ai contorni argentei delle nuvole che coprono il sole o la luna senza riuscire a nascondere del tutto la luce, e anzi amplificandola. Ma cosa significa dunque il nuovo singolo di Damiano David? Vediamo la traduzione in italiano del testo.

Non sento più dolore

sento la calma dopo la tempesta

E la pace mi appartiene

fintanto che le mie lacrime non si asciugano

e le nuvole non cadono dal cielo

e tutte le mie paure svaniscono

e vedo i lati positivi

Un sorriso

Ti do il benvenuto

Un’oscurità

che avevo dimenticato

E la pace mi appartiene

fintanto che le mie lacrime non si asciugano

e le nuvole non cadono dal cielo

e tutte le mie paure svaniscono

e vedo i lati positivi

Guarda quei

raggi di luce

Non ci sono più giorni bui

Mi sto sentendo vivo

Niente più zombi all’obitorio

Non servono più bottiglie

Non c’è bisogno di iniziare una guerra

perché la pace appartiene a me

Nota bene: nella traduzione abbiamo scelto di utilizzare il termine “lati positivi” al posto di “linee d’argento” per rendere meglio il significato del brano.