Strade come torrenti in diversi Comuni della provincia di Avellino, interessati nel tardo pomeriggio da nubifragi che hanno scaricato in poco tempo una grande quantità d’acqua.

Tra le situazioni più critiche quelle di Baiano, dove è stata completamente allagata la centrale via Libertà, con acqua e fango che hanno bloccato alcuni automobilisti, soccorsi dai vigili del fuoco.

Anche a Mugnano del Cardinale, a pochi chilometri da Baiano, la strada che attraversa il paese è stata invasa da un fiume d’acqua impetuoso che, come si vede da alcuni video amatoriali pubblicati sul web, ha quasi trascinato le auto parcheggiate. Al momento non si segnalano persone ferite.

(ServizioDi Natale Norberto Vitale)