“Questa notte, verso le 2, un orso si aggirava nel centro abitato di Malé, mentre il paese era in festa. C’era vita ovunque: musica dal vivo, bancarelle e tanti ragazzi per le strade. Ditelo agli animalisti da salotto: fuori dal suo habitat, l’orso è un pericolo, una potenza letale”.

Lo scrive su Facebook il consigliere provinciale Claudio Cia, che ha allegato un video in cui si vede un orso aggirarsi per il paese della valle di Sole, in Trentino, mentre sono in corso i festeggiamenti per la fine dell’anno scolastico.

E’ solo l’ultimo di una serie di avvistamenti di plantigradi nei centri abitati delle valli del Trentino o nelle immediate vicinanze: come sempre, facciamo sempre la massima attenzione a cosa fare quando incontriamo un orso.