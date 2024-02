Per celebrare una ricorrenza speciale nella sua lunga storia, Abarth lancia la 695 75° Anniversario, un’edizione speciale realizzata in 1.368 esemplari

75 anni li si festeggiano una volta sola. Ed è così che Abarth decide di celebrare l’importante ricorrenza con un’edizione speciale, la 695 75° Anniversario. In omaggio al glorioso passato del marchio e al suo brillante avvenire, la Casa dello Scorpione “sforna” una proposta conforme alle mode attuali.

Quando viene tirato in ballo lo Scorpione, pensi subito alle prestazioni. Perché è quello che di norma contraddistingue le sue produzioni dalle Fiat, la “dolce metà”. L’accostamento continua ancora oggi, dopo la fondazione di Stellantis, frutto dell’unione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA Groupe.

Edizione limitata da 1.368 esemplari

Il lavoro compiuto dai progettisti ha cercato di enfatizzare il rendimento in pista della nuova aggiunta alla gamma Abarth, realizzata in appena 1.368 esemplari. Ma perché proprio 1.368? Non si tratta di un numero casuale, bensì rimanda alla cilindrata del celeberrimo propulsore 1.4 T-Jet, il “cuore pulsante” nascosto sotto il cofano.

In grado di sprigionare 180 CV e 250 Nm di coppia motrice massima, assicura tanto divertimento a chiunque sieda al volante. Da 0 a 100 km/h sprinta in 6,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 225 km/h. Lo scarico è contraddistinto dall’iconico Record Monza con valvola attiva, mentre gli ammortizzatori Koni FSD, collocati su entrambi gli assi, ravvivano gli animi.

Un futuro roseo

Se il “cuore pulsante” è un vero spettacolo, soddisfa le aspettative pure il look, riconoscibile in un batter d’occhio. La livrea total black è valorizzata da un logo dorato dello Scorpione ricoprente l’intero tetto, in modo da creare un contrasto accattivante.

Forte e deciso, in linea con la personalità che dalla notte dei tempi contraddistingue l’azienda. Fondata nel 1949 da Carlo Abarth, la Casa vanta una lunga storia di record, vittorie e innovazioni. Subito si è saputa imporre all’attenzione generale, attraverso modelli iconici quali la 204 A e la Fiat-Abarth 595.

Dei nomi entrati nel mito, spesso capaci di sovvertire i pronostici e battere rivali sulla carta più competitivi. Basta vedere il palmares per constatarlo, comprensivo di oltre 10.000 vittorie in pista, 133 premi internazionali e 10 record mondiali. Come dicono i giovani, “tanta roba”.

Il presente di Abarth appare, a sua volta, luminoso. Dopo aver “dato i natali” alla 500e, completamente elettrica, e alla Pulse, il primo SUV del brand, la sinergia stretta insieme a Stellantis Motorsport ha permesso di realizzare la nuova Abarth 600e Scorpionissima, una versione speciale per clienti speciali.

Dettagli esclusivi

Ulteriori dettagli esclusivi dell’Abarth 695 75° Anniversario sono i vetri oscurati, i cerchi in lega dorati da 17 pollici di diametro e gli sticker del 75° Anniversario, a forma di testa di pistone. Gli interni della Abarth 695 75° Anniversario sono un tripudio di eleganza e tecnologia. La plancia in Alcantara nera e i sedili in carbonio Sabelt con cuciture dedicate creano un’atmosfera vibrante.

Nella dotazione di serie sono inclusi la radio DAB e il display digitale TFT, entrambi da 7 pollici di diagonale, con connettività Android Auto ed Apple CarPlay. Siccome parliamo di connettività, la limited edition offre le funzioni Mopar Connect, che includono My:Assistant, My:Remote Control, My:Car e My:Journey.

Inoltre, sono disponibili il “clima” automatico, il sistema di navigazione e l’impianto audio Beats. Il prezzo dell’Abarth 695 75° Anniversario non è stato al momento ancora comunicato.