Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La serie speciale di Fiat arriva in Brasile

Fiat celebra i suoi primi 125 anni con il lancio di una serie speciale per diversi modelli. La particolarità di questa nuova serie speciale, chiamata Tributo 125, con un chiaro richiamo al compleanno della Casa, è la scelta del mercato di commercializzazione dei modelli che la compongono. Fiat, infatti, ha annunciato il lancio dei modelli Tributo 125 in Brasile, uno dei mercati più importanti per il brand italiano del Gruppo Stellantis che, da anni, registra vendite molto elevate. La nuova serie speciale, quindi, non riguarda i modelli europei ma quelli destinati al Sud America, molto diversi dalle Fiat a cui siamo abituati in Europa.

125 anni di storia

Per celebrare al meglio i suoi primi 125 anni di storia, la Casa italiana ha preparato una nuova serie speciale destinata al mercato brasiliano (e probabilmente ad altri mercati sudamericani nel corso del prossimo futuro). Questa serie riguarderà ben 5 modelli della Casa italiana ovvero le compatte Argo e Pulse, il SUV Coupè Fastback e i due pick-up Strada e Toro, modelli di riferimento per la gamma Fiat sul mercato locale. Questi cinque modelli avranno elementi estetici e una dotazione in comune.

Le caratteristiche

I cinque modelli proposti nella serie speciale Tributo 125 avranno elementi in comune come la colorazione Alaska White perlato con tetto nero a contrasto che, in genere, non è disponibile in listino. La carrozzeria, inoltre, sarà arricchita da diversi dettagli in plastica nera, dal paraurti al logo con lettering specifico e fino ad arrivare, per i modelli che lo prevedono, ai passaruota. Ci sono poi cerchi in lega bruniti oltre a un badge specifico e, all’interno, una fascia centrale della plancia in bronzo. La dotazione comprende anche il sistema di infotainment e il clima automatico.

La Fiat Argo in versione Tributo 125 sarà proposta al prezzo di 93,990 real ovvero poco più di 15.500 euro. La dotazione comprenderà anche i rivestimenti in pelle per sedili e volante, il sistema di avviamento senza chiave, i cerchi in lega da 15 pollici e i sensori di parcheggio posteriori oltre alla telecamera posteriore. Per quanto riguarda il SUV compatto Pulse, disponibile con un prezzo di 128,990 real brasiliani, pari a circa 21 mila la dotazione include i cerchi in lega da 17 pollici, il display da 10,1 pollici per l’infotainment oltre a sedili e volante in pelle. Anche in questo caso è presente l’avviamento senza chiave.

Rispetto alla Pulse, il SUV Coupé Fastback aggiunge l’accensione da remoto, il freno di stazionamento elettrico e gli interni scuri. Il prezzo sale a 133.990 real, pari a circa 21 mila euro. Ci sono poi i due pickup: Strada in versione Tributo 125 è basato sulla versione Volcano con cambio automatico e include il climatizzatore automatico, la telecamera posteriore e le palette del cambio al volante. Gli interni sono in tessuto/pelle, con tetto in colore nero. Il prezzo è di 134.990 real brasiliani che, al cambio attuale, equivalgono a 22 mila euro. A completare la gamma c’è il Toro, anche in questo caso basato sull’allestimento Volcano con cambio automatico a cui si aggiunge l’infotainment da 10,1 pollici, la telecamera posteriore, i sistemi di aiuto alla guida e i cerchi in lega bruniti oltre al volante in pelle. IL prezzo è di 184,990 real pari a circa 30 mila euro.