Fonte: Ufficio Stampa Pagani Nuova Pagani Utopia Roadster, auto da 3 milioni di euro

L’Italia è una nazione che ha sempre regalato delle autentiche perle nel campo dell’automobilismo. Qui, infatti, in questa lingua di terra che si affaccia sul Mediterraneo, si concentrano alcuni dei marchi più prestigiosi al mondo. Giusto per citarne qualcuno: Ferrari, Maserati e Lamborghini che pur se passata in mani tedesche conserva una forte identità italiana. Tra questi figura sicuramente anche la Pagani.

Il Marchio, creato da Horacio Pagani nel 1991 a San Cesario sul Panaro è oggi universamente riconosciuto come uno dei più prestigiosi nel campo delle supercar. Pagani per anni lavorò in Lamborghini e spinto dalla passione per le auto e per Fangio di cui era un grande estimatore, nel 1992 diede vita al suo primo prototipo la C8.

Il futuro di Pagani

Oltre ai tanti record di velocità, la Pagani negli anni si è anche conquistata diversi primati nel campo dei costi d’acquisto. Nel 2018, infatti, fu prodotta l’ultima della serie Zonda, la HP Barchetta. Di questa furono fatti solo 3 esemplari, di cui 2 furono venduti e uno venne lasciato ad Horacio Pagani. Ad oggi questo modello resta il più costoso nella storia dell’automobilismo con i suoi 20 milioni di euro di prezzo.

Anche Pagani negli ultimi anni e precisamente dal 2018, ha deciso di concentrare le proprie energie sulla produzione di veicoli elettrici. In fabbrica è stata adibita un’intera area alla progettazione di motori elettrici. Ad oggi però c’è ancora attesa per vedere finalmente un primo prototipo di questa fantomatica Pagani elettrica.

Una nuova Roadster

In casa Pagani però è tempo di annunci e la Casa italiana ha deciso di lanciare sul mercato la sua Pagani Utopia Roadster, una versione aperta dell’hypercar che tutti hanno apprezzato da tempo. La vettura conserva il medesimo peso della versione coupé grazie all’utilizzo di materiali compositi. Questa supercar vedrà definitivamente la luce nel prossimo Monterey Car Week.

In tutto verranno realizzati solo 130 esemplari. Naturalmente il prezzo come sempre in questi casi è per pochi fortunati perché stiamo parlando di un’auto che viene a costare 3,1 milioni di euro. Naturalmente questo costo è per il modello “base” perché con le personalizzazioni che offre Pagani la cifra può solo che aumentare.

Per quanto concerne il tetto è possibile spaziare tra due soluzioni: un hard-top o un soft-top da mettere in una valigia. Le portiere si aprono con apertura a farfalla, mentre i cerchi sono da 21 pollici all’anteriore e 22 al posteriore. Per quanto concerne l’abitacolo, invece, è molto simile a quello della coupé con un piccolo display di fronte al conducente. Non ci sono particolari aggeggi tecnologici all’interno di questa Roadster, che ha diversi strumenti analogici con uno stile un po’ vintage. Belli anche i tappetini a tema nautico e la chiave che ricorda il profilo della vettura.

Infine veniamo a quella che forse è la parte più importante di quest’auto: il motore. Sotto il cofano, infatti, urla un V12 biturbo di 6 litri di cilindrata di derivazione AMG che riesce a produrre una potenza massima di 864 CV con 1.100 Nm di coppia. Il veicolo è poi dotato di un cambio manuale Xtrac a 7 rapporti, ma a scelta si può optare anche per un cambio automatico a 7 marce. La velocità massima raggiunta da questo bolide è di 350 km/h.