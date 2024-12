Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Bosch Bosch introduce un'innovazione nel campo degli pneumatici

La sicurezza stradale è un imperativo categorico per ogni automobilista, e gli pneumatici costituiscono un elemento cardine in questo contesto. Gomme sgonfie o ruote allentate rappresentano una minaccia potenzialmente in grado di innescare incidenti di grave entità, mettendo a repentaglio l’incolumità degli individui. Per far fronte a questa sfida cruciale, Bosch, azienda leader nel settore automotive, ha ideato Data-based Tire Solutions, una soluzione software all’avanguardia che monitora incessantemente lo stato degli pneumatici, allertando tempestivamente il conducente in caso di anomalie.

L’innovazione firmata Bosch

Ciò che distingue Data-based Tire Solutions dai sistemi tradizionali è l’approccio “indiretto“, che si discosta dall’utilizzo di sensori installati direttamente negli pneumatici. Al contrario, il sistema si avvale di algoritmi intelligenti per analizzare il comportamento del veicolo, individuando potenziali criticità a livello degli pneumatici. Questo approccio innovativo si traduce in vantaggi in termini di accessibilità e convenienza economica.

Data-based Tire Solutions si integra armoniosamente nell’ecosistema Bosch Vehicle Motion Management, una suite software completa dedicata alla gestione del movimento del veicolo. Tale integrazione testimonia l’impegno dell’azienda tedesca nello sviluppo di tecnologie pionieristiche volte a elevare la sicurezza e l’efficienza dei veicoli moderni. Per la realizzazione di Data-based Tire Solutions, Bosch ha consolidato la sua partnership di lunga data con NIRA Dynamics, azienda di spicco nel settore automotive specializzata in soluzioni software per il monitoraggio degli pneumatici, garantendo la massima precisione e affidabilità del sistema.

I benefici del nuovo sistema

I benefici apportati da Bosch Data-based Tire Solutions sono molteplici e di notevole rilevanza. Passiamo dal rilevamento tempestivo di perdite di pressione graduali: uno degli algoritmi chiave di Data-based Tire Solutions è in grado di individuare anche le più piccole perdite di pressione negli pneumatici. Non appena la pressione si discosta di circa il 5% dal valore nominale, il conducente viene immediatamente informato tramite un’interfaccia utente intuitiva. Inoltre, un altro algoritmo sofisticato rileva l’allentamento dei bulloni delle ruote, anche di soli 0,5 millimetri. Questa funzione si rivela particolarmente utile per gli automobilisti meno esperti, che potrebbero non essere in grado di percepire autonomamente tale anomalia. La segnalazione tempestiva dell’allentamento delle ruote consente di serrare i bulloni prima che la situazione degeneri in un pericolo.

Infine, Bosch Data-based Tire Solutions si contraddistingue per la sua interfaccia utente intuitiva, che semplifica l’interazione con il sistema. Gli avvisi sono chiari e immediati, fornendo al conducente tutte le informazioni necessarie per comprendere la situazione e agire in modo appropriato. Oltre a fornire avvisi rapidi e provvidenziali, Data-based Tire Solutions offre anche raccomandazioni specifiche su come porre rimedio al problema. Questa funzionalità aggiuntiva offre al conducente un supporto completo, aiutandolo a gestire la situazione in modo sicuro ed efficiente.

Bosch non smette di investire

L’azienda tedesca investe costantemente in ricerca e sviluppo per creare tecnologie all’avanguardia che contribuiscono a rendere la mobilità su gomma più sicura per tutti e sostenibile. Nonostante alcune difficoltà, presenti ad ampio raggio in tutto il mondo automotive, Bosch dimostra di conservare la sua leadership e la dedizione alla creazione di un futuro della mobilità con meno rischi per tutti quanti. Perché la sicurezza non ha bisogno di sconti.