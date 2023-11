Fiat Professional svela l’innovazione elettrica: E-Scudo ed E-Ducato 2024

Fiat Professional in EICMA presenta il futuro elettrico dei veicoli commerciali leggeri: funzionali, sostenibili e pratici anche per gli amanti delle due ruote.

Il mondo dei veicoli commerciali abbraccia la svolta verso la sostenibilità e Fiat Professional si posiziona al centro di questa evoluzione con il suo elettrico all’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA) a Milano.

L’evento, svoltosi dal 7 al 12 novembre, ha visto Fiat Professional presentare le sue gemme elettriche: l’E-Scudo e l’E-Ducato 2024, entrambi concepiti per soddisfare le esigenze dei fanatici delle due ruote.

La rivoluzione elettrica di Fiat Professional

In un contesto in cui la mobilità sostenibile e la ricerca di soluzioni eco-friendly sono al centro delle preoccupazioni globali, Fiat Professional ha rivelato la sua nuova generazione di veicoli commerciali leggeri (LCV), spingendo i confini dell’innovazione. I modelli E-Scudo ed E-Ducato, entrambi completamente elettrici, sono stati allestiti su misura per catturare l’attenzione degli appassionati di motociclismo e biciclette.

E-Ducato: icona elettrica

Tra i protagonisti assoluti, l’E-Ducato si è imposto come il fiore all’occhiello di Fiat Professional. Presentando un layout ideato per il trasporto di motociclette e un allestimento in alluminio che comprende svariate caratteristiche pensate appositamente per i professionisti delle due ruote.

Il veicolo elettrico è dotato di una batteria da 110 kWh che garantisce un’autonomia fino a 370 km (420 km per la categoria N2 a velocità limitata a 90 km/h). Con un caricabatterie da 150 kW, l’E-Ducato può vantare una ricarica rapida, passando dallo 0 all’80% in meno di un’ora. Il propulsore da 200 kW (270 CV) e 410 Nm di coppia completa pone questo veicolo tra i più performanti della sua categoria.

E-Scudo: il compagno ideale per gli amanti della bicicletta

Accanto all’E-Ducato ideale pe il trasporto di moto, l’E-Scudo ha fatto la sua comparsa come la scelta perfetta per trasportare biciclette in ambienti naturali e zone a traffico limitato.

Dotato di un motore elettrico da 100 kW e una batteria da 75 kWh, questo veicolo offre un’eccezionale autonomia di 350 km nel ciclo misto WLTP.

Abbiamo intervistato Gianluca Zampese, Stellantis LCV Business Unit Manager per l’Italia, che ci ha enfatizzato l’importanza di Fiat Professional come punto di riferimento nel settore degli LCV, sottolineando l’efficienza, l’affidabilità e la capacità dell’azienda di adattarsi alle esigenze in evoluzione del mercato. La presenza di Fiat Professional all’EICMA ha segnato un nuovo capitolo nella storia dell’azienda, proiettandola verso un futuro sostenibile e all’avanguardia nell’era dell’elettrificazione dei veicoli commerciali.