Range Rover Evoque: il nuovo standard del modern luxury con design esclusivo e tecnologia avanzata

Il mondo dell’automobilismo di lusso si arricchisce di nuovi standard con il lancio di nuova Range Rover Evoque. Un’icona di stile e prestazioni, il SUV compatto di lusso si presenta con un design rinnovato e tecnologie all’avanguardia, ribadendo il suo ruolo di leader nel segmento. Esploriamo dettagliatamente le caratteristiche distintive che rendono la nuova Evoque un esempio di modern luxury, dal comfort dell’abitacolo alle prestazioni elettrificate.

Comfort sereno e design raffinato

Il comfort sereno raggiunge nuovi apici grazie al design riduttivo della consolle centrale. Gli interni, realizzati con i migliori materiali, offrono uno spazio interno più utilizzabile, trasformando ogni viaggio in un’esperienza di lusso senza precedenti. Le proporzioni perfette, l’atteggiamento deciso e il DNA del design rendono la nuova Evoque immediatamente riconoscibile come un’autentica Range Rover, ora impreziosita da nuovi colori e finiture sofisticate.

Tecnologia accattivante e precisione nei dettagli

L’evoluzione tecnologica è al centro dell’esperienza di guida con il nuovo touchscreen in vetro curvo “flottante” da 11,4″. Questo non solo offre un controllo digitale completo delle funzioni chiave del veicolo ma presenta anche l’ultimo infotainment Pivi Pro2 e l’integrazione di Amazon Alexa. I nuovi fari a LED Pixel1 con grafica cesellata Signature e la tecnologia matrix avanzata garantiscono maggiore visibilità e sicurezza stradale.

Lusso sostenibile e ibrido elettrificato:

Range Rover Evoque si distingue per l’impegno verso il lusso sostenibile. Oltre a offrire rivestimenti alternativi alla pelle, come il tessuto in misto lana , il modello P300e ibrido è un pioniere dell’efficienza energetica. Con un’autonomia in modalità EV fino a 62 km, emissioni di CO2 da 31 g/km, è il perfetto connubio tra lusso, prestazioni ed eco-sostenibilità.

Prestazioni e comfort totale

Le prestazioni? Con un motore potente da 309 CV non si scherza. Le tecnologie telaistiche avanzate, come Adaptive Dynamics e Configurable Dynamics, assicurano una guida composta e confortevole in tutte le condizioni.

Nuova Range Rover Evoque si erge come il punto di riferimento nel segmento del lusso compatto. Con un design raffinato, tecnologie all’avanguardia e un’impronta ecologica, Evoque conferma la sua posizione di leader by example nel panorama automobilistico internazionale. Chiunque cerchi il massimo del modern luxury troverà nella Range Rover Evoque un compagno di viaggio ideale, unendo stile, prestazioni e sostenibilità in un’unica, straordinaria esperienza di guida.