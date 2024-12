Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Land Rover Range Rover SV Candeo: l’arte incontra il lusso

Per non passare inosservati nella città più glamour ed esotica della Costa Est americana occorre un modello molto speciale. Il marchio inglese, sotto il controllo del Gruppo Tata, ha puntato su una Range Rover con inserti in oro massiccio 18 carati rifiniti a mano, sapientemente stampati in 3D e prodotti in Gran Bretagna con l’elemento chimico di numero atomico 79, totalmente, riciclato proveniente da tutto il mondo.

La carrozzeria della RR SV Candeo è arricchita da una vernice sfumata bicolore, applicata a mano, che è ispirata allo skyline della costa di Miami. E’ la prima volta che una vernice del genere viene esibita su un veicolo Range Rover e fa un effetto piuttosto sgargiante. Non a caso si tratta di un veicolo da collezione unico, a passo lungo, che rappresenta la vision dedicata alla calda città della Florida. I tecnici sono riusciti a creare un veicolo speciale che esprime tutta la bellezza naturale del luogo affacciato sull’Oceano Atlantico.

Il fascino esotico della Range Rover SV Candeo

Messa in mostra al Design Miami, nell’ambito della collaborazione ufficiale di Range Rover, è stata la regina in uno spazio dedicato alla filosofia del design modernista della marchio britannico. In una atmosfera da film è stato descritto l’iconico paesaggio e le viste oceaniche di Miami. La carrozzeria permette un effetto “ombra” messo in luce dall’azzurro satinato della parte superiore del veicolo, che sfuma nel bianco perla lucido della parte inferiore della Range Rover. Il tutto è impreziosito da cerchi in lega da 23 pollici, forgiati e rifiniti al diamante con ingredienti in tinta bianco perla.

Spicca il lettering Range Rover in oro massiccio 18 carati, che pesa oltre 900 grammi, 8 in più di quanto sia mai stato realizzato prima sul top di gamma della Land Rover. L’abitacolo vanta un mix di toni armoniosi, una finitura in pelle Liberty Blue Near-Aniline e Perlino Semi-Aniline che cattura l’essenza della trasformazione tra l’alba e il mezzogiorno. Sono presenti anche ricami in tutta la cabina, oltre a impiallacciature in legno scuro naturale e finiture in ceramica bianca sul cambio e sui comandi. Gli schienali dei sedili sinistro e destro hanno un motivo radiante che richiama l’alba, visibile anche all’indietro. Range Rover SV Candeo vanta anche un inedito rivestimento del cielo ricamato, rifinito in Perlino con sfumature d’oro in diverse luci, che segue il tema dell’alba.

Gli interni lussuosi della Range Rover SV Candeo

L’abitacolo garantisce un comfort senza pari per tutti i passeggeri. I cuscini sono caratterizzati da un motivo geometrico ispirato alla meridiana, con 90.000 punti per cuscino per una finitura tattile, intrigante e curatissima, esempio di una lavorazione senza paragoni. La zona posteriore dell’abitacolo della Range Rover SV Candeo è caratterizzato da sedili avvolgenti garantiti da regolazione a 24 vie con funzione massaggio.

Non manca un vano refrigerato per le bevande e un Club Table estraibile elettricamente che si alza dalla consolle centrale fissa a tutta lunghezza, su supporti appositamente progettati, per consentire un perfetto pasto agli ospiti. Il quadro è completato dalla Tailgate Event Suite, che trae origine dal bagliore delle albe mattutine lungo la costa di Miami e impreziosito dall’utilizzo della pelle Liberty Blue Near-Aniline con cuscini da seduta ricamati caratterizzati da un design radiale del sole.