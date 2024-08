Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Che ormai i SUV siano le vetture preferite dal mercato è un dato di fatto, così come è assodato che i costruttori stiano andando ad occupare ogni nicchia di mercato per intercettare i sempre più sofisticati gusti della clientela, specie di quella più esigente. Proprio a quest’ultima sono dedicati i SUV supersportivi come il Range Rover Sport SV, un veicolo in grado di affrontare percorsi off-road così come i cordoli delle piste più impegnative senza alcuna difficoltà.

635 CV per il punto di riferimento dei SUV sportivi

Se un tempo parlare di prestazioni sportive quando si analizzava un SUV poteva sembrare una eresia, oggi non è più così e la Range Rover Sport SV Edition Two ne è l’esempio migliore. L’edizione limitata realizzata dalla Casa britannica porta con sé alcune migliorie che rendono ancora più esclusivo il SUV sia a livello estetico che a livello di dinamica di guida senza intaccare la già ottima base meccanica già apprezzata dalla fedele clientela del marchio.

Questa vede la presenza sotto l’ampio cofano in fibra di carbonio di un propulsore V8 4.4 biturbo mild hybrid di origine BMW M in grado di erogare 635 CV e 750 Nm di coppia. Nonostante la massa non indifferente, grazie a questo motore è possibile coprire lo 0 – 100 Km/h in meno di 4 secondi – 3,6 per la precisione – e di raggiungere la velocità massima di 290 Km/h. Chi vuole ancora più prestazioni può optare per un pacchetto in carbonio in grado di far risparmiare 76 Kg.

Questo pacchetto include anche il performante impianto frenante Brembo realizzato in materiale carboceramico in grado di arrestare senza fatica la mole del Range Rover Sport SV Edition Two vicina ai 2.400 Kg. I cerchi del SUV inglese da ben 23” calzano pneumatici Michelin sviluppati su misura dal costruttore francese delle dimensioni 275/40 e 305/35 grazie ai quali è possibile aumentare la massima accelerazione laterale fino a 1,2 g.

Si può scegliere tra 4 tinte specifiche

Conclusa l’analisi relativa ai miglioramenti tecnici, è giunto ora il momento di passare alla descrizione del lato estetico della Range Rover Sport SV Edition Two. Se il design non ha subìto stravolgimenti, ed è rimasto pressoché incantevole ed aggressivo, ben diverso è il discorso per quel che riguarda le 4 tinte disponibili per la carrozzeria denominate Blue Nebula Matte, Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss e Sunrise Copper Satin ed associate a dettegli in carbonio.

La specifica Blue Nebula presenta una finitura opaca ed è abbinata al nuovo pacchetto esterno Satin Forged Carbon, al cofano in fibra di carbonio verniciato e ai cerchi in lega neri forgiati da 23 pollici, completati dalle pinze dei freni in colore Blue Nebula, mentre la tinta Ligurian Black Gloss è caratterizzata da un pacchetto esterno Satin Carbon Twill, cofano in fibra di carbonio a vista e cerchi da 23 pollici in Carbon Gloss con pinze freno Nano Yellow a contrasto.

Analogamente, la tinta Marl Grey Gloss è abbinata a un pacchetto esterno Gloss Carbon Twill, al cofano Exposed Carbon Twill e ai cerchi Carbon Gloss da 23 pollici con pinze Sunrise Copper, mentre la tinta Sunrise Copper Satin vede la presenza di un pacchetto esterno Satin Carbon Twill, cofano in fibra di carbonio verniciato e cerchi in lega neri forgiati da 23 pollici con pinze anodizzate rosse. Per ogni allestimento, i clienti possono optare per cerchi alternativi e per diversi colori delle pinze dei freni.

Ovviamente, e non poteva essere diversamente, di gran lusso gli interni del Range Rover Sport SV Edition Two con rivestimenti in pelle in vari colori a seconda del tema selezionato in fase di configurazione. Spiccano inoltre i nuovi sedili anteriori sportivi SV Performance con rivestimenti di pelle o tessuto misto lana così come il volante ridisegnato con paddle più grandi illuminati a Led e comando diretto per attivare la modalità di guida più aggressiva SV Mode.