Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Urban Automotive/Kim Kardashian Kim Kardashian aggiunge alla sua collezione una Range Rover personalizzata

Nel mondo dei motori, quando i soldi smettono di essere un problema, la fantasia può correre selvaggia e le auto assurgere allo status di opere d’arte. Ne è una prova lampante la Range Rover di Kim Kardashian, che, alla pari della celebrity, è di una bellezza folgorante, dove sportività e lusso sfrenato la fanno da padrone.

Negli Stati Uniti, Kim Kardashian è trattata alla stregua di una “dea”. Figlia di un noto avvocato (amico di OJ Simpson), lei e le sorelle hanno raggiunto la consacrazione nello spettacolo a 360 gradi. Tra reality, partecipazioni ai principali talk show d’oltreoceano e iniziative imprenditoriali, hanno creato un vero e proprio impero. Se parliamo di Kim, i fan della scena rap la conosceranno anche per via del matrimonio, poi finito, con Kanye West. Dalla storia sono nati quattro bambini: North e Saint, concepiti in maniera naturale, Chicago e Psalm, giunti tramite maternità surrogata.

Due squadre di specialisti al servizio

Ora, però, basta spettegolare e andiamo a conoscere la spettacolare Range Rover aggiunta dall’influencer al suo già nutrito parco macchine. Per l’occasione ha deciso di interpellare due team di esperti: Platinum Motorsport e Urban Automotive. Un duo niente male, fatto da specialisti assoluti nel comparto del tuning. Entrambe le squadre hanno messo a disposizione delle competenze uniche, difficilmente replicabili. Il risultato è un SUV fuori dal comune, frutto di oltre 300 ore di lavoro e un investimento stimato di 306.000 dollari.

La carrozzeria sfoggia un’incantevole finitura color argento satinato, ottenuta mediante un meticolosa trattamento presso la sede di Platinum Motorsport a Los Angeles. Di fatto, si percepisce fin da qui il valore molto elevato dell’esemplare. Completano il look un nuovo set di cerchi forgiato da 24 pollici e un assetto ribassato, affinché la Range Rover sprigioni ulteriore carattere. In contrasto, dei dettagli di classe: parafanghi più larghi per un aspetto più aggressivo, sospensioni pneumatiche che permettono di regolare l’altezza del mezzo, finestrini oscurati in nome della privacy e un logo KK personalizzato sulla griglia anteriore.

Pioggia di like

Fiera del lavoro, Kim Kardashian non ha esitato a mostrare la sua nuova Range Rover sui social. Desiderava un esemplare spettacolare, in grado di far girare la testa al proprio passaggio e la missione è stata portata a termine con successo. Ci troviamo dinanzi a un manifesto eccezionale di come la personalizzazione sappia valorizzare al massimo le potenzialità di un’auto di base incantevole. Al post hanno reagito milioni di follower, che confermano la qualità raggiunta: tra milioni di visualizzazioni e di like, si può definire la meraviglia un successo su tutta la linea.

Si rinforza così il garage personale della star dello showbiz, dominato dal colore grigio. Lo sfoggia la prediletta della padrona, la Mercedes Maybach S580 del 2022, che fa pendant con la sua faraonica villa a Calabasas, in California. Siccome la versione base le sembrava evidentemente troppo banale, la Lamborghini Urus di Kim è stata sottoposta alle cure di Mansory. Nella nutrita collezione rientrano, tra i modelli certi, la Mercedes Maybach GLS 600, la Rolls-Royce Ghost, la Range Rover LWB Autobiography, la Mercedes Classe V e la Tesla Cybertruck, fresca aggiunta.