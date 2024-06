Il Land Rover Freelander è pronto a tornare sul mercato in una veste completamente nuova. Tante le novità in serbo per lo storico SUV che sarà elettrico

Fonte: iStock Land Rover Freelander, pronto a tornare in una nuova veste

Ci sono alcune vetture iconiche che entrano di diritto nella storia dell’automobilismo. Una di queste è sicuramente il Land Rover Freelander, un SUV 4×4 che si conta abbia venduto circa 540.000 unità durante la sua vita produttiva. Il primo esemplare a vedere la luce era arrivato nel 1997, mentre l’ultimo nel 2015. Da quel momento, infatti, la Casa britannica aveva deciso di puntare sulla sua sostituta: il Land Rover Discovery Sport.

Il Freelander ha letteralmente fatto innamorare tutti anche perché ha anticipato un po’ i tempi quando i SUV non andavano ancora per la maggiore. L’ultima serie, quella andata in produzione dal 2006 al 2015 era basata sul pianale Ford EUCD, che a sua volta era basato sul Ford C1. Questa piattaforma ha poi dato vita a diversi modelli sia Ford che Volvo.

Cosa aveva di speciale

Il Freelander di seconda generazione fu prodotto solo nella versione 5 porte e fu pensato per essere di un livello superiore rispetto al modello precedente. Furono, infatti, aumentati gli airbag e alcuni comfort interni per rendere l’auto di maggiore pregio agli occhi dei clienti. Una delle cose che più colpì di questo SUV però fu il sistema Terrain Response, capace di far adattare la vettura a qualunque tipo di terreno grazie a una manopola posta sul tunnel centrale.

Dal punto di vista della sicurezza la vettura fu sottoposta ai crash test dell’Euro NCAP nel 2007 e ottenne 5 stelle. L’ultimo aggiusto a questo modello è datato 2011, quando fu realizzato un piccolo restyling che riguardava la mascherina anteriore, i gruppi ottici e gli interni. Per quanto riguarda la motorizzazione, invece, a partire dal 2006 ci furono 4 tipi di propulsori disponibili: 3.2 i6 benzina da 233 CV, 2.2 TD4 Diesel da 150 CV, 2.2 SD4 Diesel da 190 CV e infine il 2.2 TD4 Diesel da 160 CV.

Novità dalla Cina

L’addio al Freelander come abbiamo detto era arrivato nel 2015 lasciando un buco enorme nel cuore degli appassionati di questo iconico modello. Ora però questa vettura potrebbe tornare sotto mentite spoglie. Secondo quanto riportato dal sito Carbuzz, infatti, Chery e JLR sarebbero pronti a resuscitarlo. L’idea sarebbe quella di creare veicoli elettrici mainstream da esportare in futuro anche sui mercati globali.

Fonte: iStock

Il nuovo Freelander verrà prodotto negli stabilimenti CJLR e Changshu, in Cina. JLR ha concesso in licenza a Chery il marchio Freelander. Quest’ultimo verrà usato per commercializzare le nuove vetture che avranno l’architettura elettrica di Chery. Il brand diventerà così indipendente e sulla spinta storica del modello che così tanto ha venduto dal 1997 al 2015 si appresta a conquistare nuovamente il mercato.

JLR e Chery avvieranno questa collaborazione per piazzare il marchio sul mercato cinese, salvo poi lanciarlo anche nel resto del mondo. Al momento, negli stabilimenti individuati per produrre questo nuovo modello vengono già fabbricate: Jaguar XFL, Jaguar E-Pace, Land Rover Discovery Sport e Range Rover Evoque. Insomma tutte auto di pregio alle quali presto si aggiungerà anche questo nuovo SUV elettrico che già promette di fare faville.