Fonte: Ufficio Stampa Tesla Tesla Cybertruck, in arrivo un'edizione speciale limitata.

Esiste una variante ancora più costosa di Tesla Cybertruck: un modello da quasi 120 mila dollari denominato Foundation Series e ispirato a Isaac Asimov, scrittore e divulgatore scientifico statunitense.

Questa speciale variante di Cybertruck è apparsa già in due diversi contesti: i dati del codice sorgente e un invito a uno dei primi clienti prenotati. In seguito alla prima fuga di notizie, sono comparsi diversi tweet che sembrerebbero confermare la sua esistenza.

La versione speciale di Tesla Cybertruck

Ogni unità dello speciale Cybetruck Foundation Series di Tesla è dotata di Fsd, il sistema completo di guida autonoma che attualmente è un optional da 12.000 dollari a nel listino Tesla, Casa automobilistica statunitense che in termini di vendite sta volando anche in Europa,

Sono compresi anche la connettività a vita che costa 99 dollari l’anno, il connettore universale da parete e il connettore mobile Powershare e il backup Powershare Home: gli ultimi due permettono a Cybertruck di fungere da fonte di alimentazione mobile e fornire energia elettrica alla propria abitazione.

In base alle indiscrezioni riportate da InsideEVs, è stato scoperto che Tesla è intenzionata a produrre complessivamente 1.000 unità di Cybertruck Foundation Series, nome, questo, legato a uno degli scrittori preferiti di Elon Musk, Isaac Asimov, e alla sua serie di libri Foundation.

Scrittore, biochimico e divulgatore scientifico statunitense, Isaac Asimov fu autore di numerosi romanzi e racconti di fantascienza: celebre la raccolta Io, Robot uscita nel 1950 che è stata fonte di ispirazione per l’album della band rock The Alan Parsons Project “I Robot” del 1977 e dell’omonomo film del 2004 del regista Alex Proyas con Will Smith nel ruolo di protagonista.

L’ambizioso progetto Cybertruck di Elon Musk

In attesa di capire quando verrà rilasciata ufficialmente la speciale versione dedicata ad Asimov, vale la pena ripercorrere le tappe di uno dei progetti più ambiziosi e controversi di Tesla, azienda che ha da poco stretto un importante accordo con un colosso dell’energia.

Ideatonel 2019, Cybertruck non venne inizialmente definito come un mezzo, ma più propriamente come una concept car che nel corso degli anni ha subito numerose modifiche strutturali. L’intero progetto è stato caratterizzato da una serie di ritardi progettuali a causa della necessità di adeguarsi alle norme di omologazione dei vari Paesi in cui è prevista la sua commercializzazione. Uno dei primi esemplari di Cybetruck mai prodotti è stato battuto all’asta dal Petersen Automotive Museum raggiungendo la quota di 400 mila dollari.

A differenza di quanto succede solitamente con la maggior parte delle autovetture, Tesla Cybertruck utilizza un telaio monoscocca definito “esoscheletro” invece che un telaio a longheroni con carrozzeria separata tipico dei modelli pick-up. Per la carrozzeria di Cybertruck sono stati utilizzati pannelli in acciaio inox laminati a freddo con uno spessore di 3 millimetri che non possono essere curvati come sulle auto convenzionali ma solo piegati lungo linee rette.

Non passa inosservato il design del pick-up elettrico di Tesla, molto squadrato e geometrico: la lamiera di acciaio inossidabile, inoltre, può resistere a colpi di proiettili calibro 9 millimetri. Le linee rette caratterizzano anche gli interni dell’auto: come da tradizione Tesla, al centro del cruscotto non può mancare un display da 17 pollici montato orizzontalmente.