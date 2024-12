Fonte: ANSA Vasco Rossi: il rocker ha provato Tesla Cybertruck.

Vasco Rossi si è improvvisato influencer: il rocker di Zocca ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram un post che lo ritrae alla guida del Cybetruck, il super pick-up che Tesla ha iniziato a produrre alla fine del 2023. E come al suo solito, la reazione non è stata banale.

Vasco Rossi prova la Tesla Cybertruck

Ha sorpreso un po’ tutti il post social di Vasco Rossi: il cantante ha pubblicato su Instagram foto e video della sua personalissima esperienza alla guida del Tesla Cybertruk. “Sono salito, per influenzarvi, sul Cybetruck dell’amico (di Giorgia) Elon Musk!” ha scritto il Kom, facendo riferimento ai rapporti istituzionali tra il numero uno di Tesla, Elon Musk, e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le immagini pubblicate hanno mostrato Vasco Rossi alla guida dell’imponente pick-up della Casa americana: in una, in particolare, il rocker di Zocca si vede mentre armeggia con il grande touchscreen del Cybertruck che consente l’accesso a decine di impostazioni dell’auto.

Non è mancata la personalissima “recensione” di Vasco, il quale ha descritto così la sua esperienza, senza rinunciare alla proverbiale ironia che lo ha reso celebre: “In pratica è un piccolo camioncino con un grande bancale dietro per caricare casse di olive, pere cotte, moto d’acqua, tronchi d’albero o fucili mitragliatori” ha scritto il cantante, inserendo anche gli hashtag “#nowar” e “#noglobal”.

Come era prevedibile, il post di Vasco Rossi ha scatenato diverse reazioni, facendo incetta di like, commenti e condivisioni su Instagram. Non è la prima volta che Vasco racconta ai propri follower la sua esperienza alla guida di un’auto: già a novembre del 2024 il rocker di Zocca aveva guidato una Jaguar i-Pace numero 78872X3, l’auto che si guida da sola.

In quell’occasione Vasco aveva parlato di cosa aveva provato nel salire a bordo di una vettura con guida autonoma: “Sono salito a bordo della macchina senza autista a guida autonoma! Un salto nel futuro…nella fantascienza….È stata un’esperienza straordinaria! Non ho detto che sostengo le auto senza conducente! Ne ho provata una e ho fatto qui una breve relazione sulla mia esperienza!”.

Le auto di Vasco e il suo amore per i motori

Per chi ha cantato di volere una “vita come Steve McQueen”, attore amante delle corse, la passione per i motori è stata una parte fondamentale della sua esistenza. Sempre su Instagram, in tempi non sospetti, Vasco Rossi aveva raccontato il suo rapporto con le quattro ruote, facendo un excursus sulle auto possedute a cominciare dalla prima, una Mini Minor gialla.

“Mio padre aveva il camion ma mi comprò la macchina sei mesi prima che prendessi la patente – ha raccontato Vasco – una Mini Minor gialla. Gongolavo, da figlio unico un po’ viziato, perché a Zocca c’erano solo ne Nsu Prinz, le Simca e le 128″.

“Dopo comprai una 500 nuova, che doveva prendere la rincorsa a ogni sorpasso. Un crescendo: la 127, la A112 e la più grande delusione, una Ritmo. Quando sono diventato quasi ricco e lavoravo come dj allo Snoopy, giravo per Modena con una Bmw 2002 nera”.

Nel racconto, Vasco ha parlato anche dell’incidente avvenuto alla guida di una Maserati Quattroporte: “Ho avuto per anni la Citroen Pallas, lo Squalo, le prendevo usate. Poi sono passato alla Maserati Quattroporte canna di fucile ma ero già una rockstar. E ho fatto l’incidente. Ero in ritardo e in un sorpasso in una curva cieca, sulla strada per Bormio, il camion davanti non mi ha fatto rientrare, mentre arrivava un altro camion frontale. Uno si butta a destra, uno a sinistra, il mi ritrovo incastrato in mezzo”.