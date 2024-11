Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Vasco Rossi viaggia su un'auto a guida autonoma

“Non c’è trucco non c’è inganno”. Le immagini sono autentiche al 100%. Ci tiene a puntualizzarlo Vasco Rossi, ad accompagnamento dei filmati pubblicati sui social, che lo ritraggono a bordo di un’auto a guida autonoma. Nonostante non sia più un ragazzino, il rocker di Zocca rimane sul pezzo.

Se una tecnologia può semplificare la vita, perché non sfruttarla? È più o meno quanto si sarà detto, prima di salire a bordo del taxi futuristico. Il modello in questione è una Jaguar, numero 78872X3, come si evince dal logo del giaguaro sul volante (a cui lo storico marchio britannico ha detto addio proprio in questi giorni), una i-Pace numero 78872X3 nello specifico, utilizzata lungo le strade di Los Angeles. Insieme alla sua amica Marina, ha desiderato provare un’esperienza nuova.

Entusiasmo contagioso

L’entusiasmo di Vasco Rossi si percepisce chiaramente dai post condivisi, dove, con il suo stile inconfondibile, racconta il salto nel futuro: “Io, la Marina e alla guida.. il mio amico immaginario. Non c’è trucco non c’è inganno… è la macchina che guida da sola… senza autista. Si chiama direttamente dall’app sul cellulare”.

Un’esperienza definita straordinaria dal mito della musica italiana, senza dimenticare delle precisazioni. Infatti, in un altro post, chiarisce: “Sono salito a bordo della macchina senza autista a guida autonoma! Un salto nel futuro… nella fantascienza…. È stata un’esperienza straordinaria!#macchinaaguidaautonoma #fantascienza #futuro PS :Non ho detto che sostengo le auto senza conducente!! Ne ho provata una e ho fatto qui una breve relazione sulla mia esperienza!!”.

La Jaguar i-Pace scelta è una vettura completamente elettrica, simbolo del futuro della mobilità. A Los Angeles, città sempre in prima linea (così come l’intero Stato della California) nell’adozione di tecnologie inedite, questi veicoli costituiscono ormai una realtà, impiegati a mo’ di taxi a guida autonoma, in un progetto che punta a rivoluzionare i trasporti urbani.

Tra stupore e leggerezza, Vasco Rossi si è lasciato trasportare dalla curiosità, mostrando ancora una volta di essere una persona pronta a mettersi in gioco e a sperimentare. Anche Marina, compagna di viaggio, ha espresso meraviglia, commentando durante il percorso: “Guida senza di me”. Qualcosa ha semmai da obiettare su un altro aspetto: “La musica è inquietante”. E il Komandante conferma.

Pensieri opposti

Ma se il futuro sembra già qui, rimangono interrogativi. I mezzi senza conducente sono, al tempo stesso, un simbolo del progresso e una questione aperta. Lo confermano i commenti divisivi dei follower. Ad esempio, un utente scrive: “Ma che top questo amico immaginario !! Guida lui , non stressa e si ferma quando si deve fermare … what else ?!?!”. E un secondo: “Tanto sarà il futuro. Per tutti quelli che si lamentano che porterà via lavoro, vi ricordo che lo dicevano anche di quelli che allevavano cavalli per le carrozze, con l’arrivo delle auto!!! Si chiama evoluzione”.

Ma c’è anche chi ha da ridire: “Con 18 dollari (più o meno lo stesso equivalente in euro) in Italia, i tassisti non ti aprono nemmeno la portiera. Detto ciò, anche no! Non mi fido e mi mette tristezza”. E ancora: “Nuovo futuro per? Cosa dovrebbe migliorare? Toglie solo posti di lavoro per avere un gadget tecnologico che per quanto affascinante è solo ed esclusivamente fine a sé stesso. Futuro sarebbe garantire a tutti quanti un trasporto gratuito ed ecologico, non i robotaxi. Gimmick e basta”.