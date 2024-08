Fonte: Ufficio Stampa Tesla Il pick-up di Tesla registra vendite record negli USA

Il Tesla Cybertruck è, da tempo, uno dei modelli più chiacchierati del mercato. Il pick-up elettrico è pensato per soddisfare le esigenze degli automobilisti americani, soprattutto di chi vive in alcune aree del Paese dove i pick-up sono diffusissimi ed è alla ricerca di un modello in grado di garantire una mobilità elettrica al 100%. Il Cybertruck, anche grazie a un design unico, con uno stile futuristico che lo separata nettamente dalla concorrenza, è stato accolto subito favorevolmente dal mercato. La conferma arriva dai dati di vendita relativi al mese di luglio 2024 per il mercato a stelle e strisce raccolti da Kelley Blue Book. Tra gli automobilisti americani pronti a spendere più di 100.000 dollari, infatti, il Tesla Cybertruck non ha rivali e si conferma il modello più venduto, riuscendo a battere anche i modelli a benzina.

Un successo commerciale

Anche se, per il momento, non ci sono ancora dati precisi in merito ai volumi raggiunti dal pick-up, appare evidente come il Tesla Cybertruck sia già un successo commerciale per la Casa americana, che ha impiegato diversi anni a completare lo sviluppo del suo modello. Nel corso del mese di luglio 2024, infatti, il pick-up elettrico è stato il modello più venduto negli USA, nella fascia di prezzo che racchiude tutti i veicoli venduti con un prezzo superiore ai 100.000 dollari. Si tratta di un dato da non sottovalutare: il pick-up, grazie a questi risultati, riesce a garantire profitti importanti per Tesla che può rafforzare la sua presenza sul mercato.

Il prezzo medio di vendita del Tesla Cybertruck è stato 111.018 dollari. Si tratta di un dato leggermente inferiore rispetto agli 111.242 dollari del rivale GMC Hummer EV che, però, non riesce ad avvicinare i volumi di vendita ottenuti dal pick-uip di Tesla. Il successo del Cybertruck, con un’unità personalizzata regalata a Trump, ha permesso a Tesla di registrare un sostanziale incremento del prezzo medio di vendita dei suoi veicoli negli USA. Su base annua, infatti, la Casa americana ha registrato un incremento del +11%, un dato che premia la strategia di crescita dell’azienda che in Europa sta ottenendo ottimi risultati con la Model Y.

Le ragioni del successo

A garantire il successo del Tesla Cybertruck è la Foundation Series del pick-up, che parte da 99 mila dollari, con una dotazione completa. Nel corso del tempo, anche grazie ad un arricchimento della gamma, il prezzo medio del pick-up elettrico della Casa americana registrerà una riduzione. A sostenere i risultati del modello, però, non c’è solo una precisa strategia commerciale di Tesla (che ha optato per distribuire inizialmente solo le versioni più costose del suo pick-up a zero emissioni).

Negli USA, infatti, si sta registrando un fenomeno analogo a quello già registrato in Europa. Il prezzo medio delle auto nuove sta aumentando e questo trend coinvolge anche i pick-up a benzina che, quindi, nel confronto con il Cybertruck risultando molto meno vantaggiosi (anche per via dell’aumento del costo della benzina, tema molto sentito dagli americani). Queste dinamiche del mercato stanno spianando la strada a Tesla che può approfittarne per massimizzare i risultati del suo pick-up.