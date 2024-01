VinFast Auto è una delle realtà più giovani del mercato delle quattro ruote. Si tratta di un costruttore attivo dal 2017, con sede in Vietnam, che fa parte del conglomerato VinGroup. Tra gli obiettivi dell’azienda c’è anche l’espansione su scala internazionale, ben oltre i confini nazionali. Uno dei progetti con cui VinFast Auto punta a raggiungere quest’obiettivo è VF 3.

Si tratta di un mini SUV elettrico che, dopo essere stato mostrato in pubblico in occasione della recente edizione del CES 2024 di Las Vegas, è pronto per il lancio globale. Il modello in questione ha tutte le carte in regola per essere considerato come un rivale dell’iconica Suzuki Jimny con l’aggiunta della possibilità di poter garantire una trazione completamente elettrica.

Un mini SUV a zero emissioni

VinFast VF3 è un modello ultra-compatto che non rinuncia a uno stile “da SUV”, con un assetto rialzato che strizza l’occhio anche alla guida in off-road. Il modello è lungo circa 3,2 metri, poco meno dei 3,48 metri della Suzuki Jimny che, lo scorso anno, ha registrato il debutto della versione cinque porte. La carrozzeria ha un design squadrato, con ruote da 16 pollici. Nonostante le dimensioni ridotte, il modello di VinFast Auto, dotato di una carrozzeria con due porte laterali, è in grado di ospitare quattro persone.

Per fare spazio nell’abitacolo, però, è possibile abbattere i sediolini della seconda fila, completamente ripiegabili. In questo modo, VF3 può garantire uno spazio di carico da 550 litri. Si tratta di un valore molto elevato considerando la lunghezza del modello. Il mini SUV non dimentica la tecnologia: nella plancia è integrato un display per l’infotainment con diagonale di 10 pollici e possibilità di sfruttare, di serie, sia Android Auto che Apple CarPlay.

Dal punto di vista tecnico, invece, il rivale del Suzuki Jimny integra un motore elettrico, i cui dettagli non sono ancora stati rivelati in modo completo. Anche la capacità della batteria non è nota. L’autonomia di funzionamento, invece, è ufficiale. Seguendo il ciclo EPA (relativo al mercato statunitense), VinFast VF3 è in grado di percorrere circa 201 chilometri, raggiungendo, quindi, un valore più che sufficiente per coprire le esigenze quotidiane della maggior parte degli automobilisti, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo in città.

Il debutto è vicino

In occasione del CES 2024, fiera che ha visto tante novità per il mondo delle quattro ruote, VinFast Auto ha anticipato quella che sarà la tabella di marcia del suo VF3. Il modello è stato lanciato nel mercato interno lo scorso anno ed è ora pronto al lancio globale. Il nuovo mini SUV elettrico sarà distribuito negli Stati Uniti dove il lancio commerciale è previsto per il terzo trimestre del 2024.

Al momento, l’azienda non ha ancora fornito dettagli precisi in merito a prezzi e modalità di distribuzione del suo modello. L’arrivo sul mercato americano, però, potrebbe aprire le porte a un’ulteriore espansione per la Casa vietnamita. Il nuovo VF3, infatti, potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche in Europa nel corso del prossimo futuro.

Al momento, però, il nuovo VF3 non rientra tra i modelli indicati come “Coming Soon” sul sito europeo dell’azienda. VinFast ha confermato, in ogni caso, che, nel corso dei prossimi mesi, inizierà a raccogliere prenotazioni per il suo mini SUV. In quest’occasione, quindi, potrebbero arrivare aggiornamenti in merito al possibile debutto sul mercato europeo.