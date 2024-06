Con l'estate che arriva è tempo di viaggi in auto. Con questi consigli potrete scegliere l'auto più adatta alle vostre esigenze per delle vacanze da sogno

Fonte: iStock Auto per le vacanze, le più indicate

L’estate è ormai alle porte e sono tante le famiglie che già programmano le vacanze. Gli italiani però da questo punto di vista sono molto fortunati, visto che hanno delle mete stupende a poca distanza da casa. Proprio per questo nel nostro Paese è molto gettonata la vacanza on the road con la propria vettura. Un mezzo di trasporto che permette di avere grande flessibilità, l’ideale insomma per chi vuole gustarsi l’Italia da Nord a Sud un paesino alla volta.

Per questo genere di viaggi però è bene scegliere l’auto giusta visto che questa dovrà contribuire indirettamente al relax e al divertimento della vacanza. Una vettura confortevole, veloce e affidabile, infatti, ci permette di passare dei giorni più rilassanti. Proprio per questo è bene fare attenzione al veicolo da attenzionare per questi lunghi tragitti.

Le migliori sull’autostrada

Secondo uno studio condotto da carVertical, ci sono 8 vetture che rappresentano davvero l’ideale per questo genere di viaggi. Anche in questo caso però bisogna fare un distinguo tra varie tipologie di vacanze. Matas Buzelis, Head of Communications di carVertical è così intervenuto sulla questione: “Guidare per tanti chilometri, per andare a lavoro o raggiungere la destinazione delle proprie vacanze può portare ad una forte usura del veicolo. Se si ha bisogno di una vettura per lunghi viaggi è meglio evitare i SUV di grandi dimensioni poiché sono pesanti e rumorosi alle alte velocità”.

Fonte: iStock

Per quanto concerne i viaggi in autostrada carVertical consiglia 3 vetture in particolare che offrono un ottimo isolamento acustico, sospensioni di alto livello e tanta potenza per lunghe traversate rilassanti:

Mercedes-Benz Classe C: una delle vetture più famose della casa di Stoccarda. In produzione dal 1993 ha ricevuto già 5 versioni, l’ultima delle quali nel 2021 con la W206. Nuova la si può trovare a 54.850 euro, usata per modelli di 5 anni la si trova a partire da 15.000 euro con un prezzo medio di 28.000 euro. BMW Serie 3: in produzione dal 1975, ne sono state fatte 7 versioni, l’ultima delle quali, la G20, arrivata sul mercato nel 2019. Nuova è possibile trovarla a 51.700 euro. Usata, invece, sempre per modelli di 5 anni, si va dai 12.500 euro con un prezzo medio di 27.000 euro. Alfa Romeo Giulia: nella sua nuova accezione è in produzione dal 2016 ed è la più “giovane” delle tre. In attesa del nuovo modello, la versione in vigore è venduta nuova a partire da 43.988 euro. Usata la si trova a partire da 15.000 euro con un prezzo medio di 25.000 euro.

Alternative a prezzi contenuti e piccole citycar

Naturalmente alle auto elencate qui sopra ci sono anche delle alternative a prezzi più contenuti. Queste auto sono ideali per le giovani famiglie che hanno bisogno di maggiore spazio all’interno dell’abitacolo. Queste vetture dispongono tra le altre cose anche di motori efficienti che garantiscono bassi consumi, il che non fa mai male:

Peugeot 508: in vendita dal 2010, ha visto 2 versioni, l’ultima delle quali completamente rivisitata nel 2018. Si parte da prezzo di partenza per la nuova di 38.170 euro. L’usata, invece, ha un prezzo medio di 22.500 euro, ma la si può trovare anche a 13.500 euro per i modelli con 5 anni sulle spalle. Skoda Octavia: in produzione dal 1996, siamo giunti alla quarta versione battezzata nel 2019. Nuova la si trova a 29.500 euro. Usata, invece, ha un prezzo medio di 14.500 euro e parte da 7.500 euro. Volkswagen Golf: 50 anni e non sentirli. Dal 1974 ben 8 versioni, l’ultima delle quali arrivata nel 2019. Nuova è acquistabile a partire da 31.300 euro, usata invece parte da 10.500 euro con un prezzo medio di 17.000 euro.

Ci sono infine le vetture adatte agli spostamenti in città, quelle più compatte che garantiscono maggiore agilità per districarsi nel traffico cittadino. Questi veicoli magari offrono minore spazio nell’abitacolo, ma sono più facili da parcheggiare ed offrono bassi consumi: