Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1 - il Film: Brad Pitt e Lewis-Hamilton tornano protagonisti

F1 – Il film è una pellicola del 2025 diretta e co-prodotta da Joseph Kosinski, che ne ha anche scritto il soggetto insieme allo sceneggiatore Ehren Kruger. La trama ha messo in primo piano il protagonista Brad Pitt, star hollywoodiana che non ha bisogno di presentazioni. Grazie alla presenza di attori di assoluto livello e alla partecipazione di monoposto e piloti reali è venuto fuori un progetto vincente. L’obiettivo di portare al cinema lo spettacolo del circus è riuscito così bene che puntuali sono arrivati riconoscimenti e un nuovo capitolo in cantiere. L’opera cinematografica ha incassato 630 milioni di dollari nel mondo, diventando il maggiore successo nelle sale di Apple Original Films.

La pellicola ha ottenuto il riconoscimento dell’Academy, ricevendo 4 nomination agli Oscar. F1 – Il film ha qualche contaminazione di Top Gun: Maverick, di cui Kosinski è stato il direttore, con un adattamento al mondo automobilistico. Alle spalle del progetto c’è il colosso Apple Original Films e il film è ora disponibile nel catalogo del servizio di streaming Apple TV+. Nel team di produttori, oltre a Kosinski e Pitt, troviamo anche Jerry Bruckheimer, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Chad Oman e il 7 volte iridato Lewis Hamilton, che ha interpretato sé stesso, insieme ad altri piloti come Charles Leclerc e Max Verstappen. La conferma di un sequel è arrivata dallo stesso Bruckheimer che ne ha dato notizia alla BBC.

Nuova sfida in pista

Si riaccenderanno i motori per il secondo capitolo della saga. Brad Pitt, a 62 anni, interpreta Sonny Hayes, veterano delle corse che torna sulla griglia di partenza con la scuderia immaginaria APXGP dopo una lunga assenza a causa di un brutto incidente. Sonny non ha perso la passione per la velocità e farà divertire ancora gli appassionati. Per ora non sono emersi dettagli sulla tempistica di lancio del sequel. Il produttore ha assicurato che l’attore americano sarà coinvolto nelle decisioni del casting. Bruckheimer ha aggiunto:

“È stato un lungo percorso per realizzare questo film, anche a causa degli scioperi che abbiamo dovuto affrontare. Non avevo mai collaborato con lui prima, è stato davvero entusiasmante. Abbiamo molte cose in cantiere. Stiamo solo aspettando che una di queste abbia una sceneggiatura eccezionale per poterla realizzare”.

Le ultime voci parlano del ritorno di “Heat 2” e un nuovo capitolo di “Giorni di tuono” – il film Nascar degli anni ’90 con Tom Cruise protagonista. Non si esclude un altro episodio tra i cieli di “Top Gun“, e un progetto dedicato agli Ufo. Un ritorno a una cinematografia action, stile anni ’80, di cui si sente una forte nostalgia.

Cresce l’attesa

Senza l’indicazione di una data di lancio i rumor si sprecano in rete. Il primo film è stato girato durante le stagioni 2023 e 2024 del campionato mondiale di Formula 1, con riprese effettuate in diversi weekend di gara, incluso l’iconico Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Già nel 2026 rivedremo Brad Pitt nel Paddock insieme ai piloti ufficiali? Non sono state usate monoposto reali ma vetture di Formula 2 e Formula 3, opportunamente modificate, anche con l’inserimento in pista di svariate telecamere per le riprese. La critica, nonostante qualche sbavatura, ha apprezzato il risultato con duelli adrenalinici e una trama commovente.