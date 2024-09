Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Quando acquistiamo una nuova auto, puntualmente ci chiediamo: quanto mi durerà? Più o meno dell’ultima volta? (se ne abbiamo già comprate altre in passato). Non vedeva l’ora di scoprirlo Ben Welch, signore americano diventato un tutt’uno con il suo Chevrolet Suburban. Lasciata la concessionaria al volante del SUV full-size nel 1994, confidava di aver appena fatto un buon investimento. Secondo General Motors, solo l’1% circa degli esemplari supera le 250.000 miglia. Welch si è, però, spinto molto oltre alle stime iniziali, segnando un milione di miglia sul tachimetro, pari a 1,6 milioni di km.

A rendere questo risultato ancora più epico, il fatto che non abbia mai sottoposto il motore a revisione completa o lo abbiano estratto per la manutenzione. La Suburban funziona tuttora senza problemi e consuma la stessa quantità di olio al momento dell’immatricolazione. Welch attribuisce il merito a due fattori: il meccanico di fiducia e i lubrificanti utilizzati. Il professionista in questione si chiama Randy Bloom e possiede una laurea in tecnologia di assistenza automobilistica, i prodotti sono, invece, a marchio Conklin.

Il calore non può nulla

C’è stato un frangente in cui Welch stesso credeva fosse arrivata la ‘fine dei giochi’. Durante un lungo viaggio, al raggiungimento delle 400.000 miglia, la rottura della cinghia provocò il surriscaldamento del propulsore. In tali condizioni guidò per quasi due d’ore, al che si disse rovinato. Contro ogni aspettativa, il ‘cuore pulsante’ del SUV sopravvisse, però, all’incidente senza nessuna usura o rigatura. Tagliato il traguardo di un milione di miglia, Welch è diventato membro dell’High Mileage Club di Conklin, testimoniato dal certificato assegnatogli.

“Conklin produce prodotti resistenti per persone tenaci. Siamo molto orgogliosi di aiutare gli americani a risparmiare denaro e a far durare più a lungo i loro veicoli. Sappiamo di diversi veicoli che hanno percorso centinaia di migliaia di miglia utilizzando i nostri articoli”, dichiara Charles W. Herbster, CEO di Conklin Company. “Siamo lieti che Ben abbia chiesto a Randy di impiegare alcuni dei nostri prodotti con la sua Suburban, incluso Conklin Convoy, un olio motore para-sintetico che prolunga la vita del motore. I veicoli ottengono anche un miglior chilometraggio”.

I consigli del meccanico di fiducia

Bloom ha sottolineato l’importanza di eseguire regolari accertamenti dell’auto o del camion in possesso. Promuove il cambio d’olio negli intervalli raccomandati dal produttore: “È estremamente critico per i moderni motori più recenti con componenti di temporizzazione variabile delle valvole e turbocompressori“. L’antigelo va sostituito ogni tre anni per “mantenere i componenti lubrificati correttamente. Ben utilizza Conklin Safe Radiator Conditioner nel suo sistema di raffreddamento”.

In presenza di perdite dell’impianto di raffreddamento, una rapida riparazione scongiura il surriscaldamento del motore, in quanto “il calore provoca attrito e l’attrito determina usura”. Altrettanto cruciale è la manutenzione: “La maggior parte dei motori oggi avrà candele da 100.000 miglia – spiega Bloom -. Se si verifica un problema di perdita di prestazioni, è fondamentale che venga risolto correttamente. Ben ricorre al lubrificante per differenziali Conklin Gold Guard Plus e il fluido per trasmissioni ATF Xtra MS”. Per concludere, la qualità del carburante e affidarsi sempre alla stessa officina possono influire in positivo. “Conoscere un cliente, la sua auto e le sue abitudini di guida – conclude Bloom – può essere molto utile per mantenerla per un lungo periodo di tempo”.