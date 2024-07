Fonte: Getty Images Chi è The Stig, il "pilota senza volto" di Top Gear

Un misterioso pilota, sulle cui gesta sono usciti dei racconti leggendari: fin dal suo ingresso nel cast della popolare trasmissione televisiva, The Stig ha monopolizzato l’attenzione di Top Gear. Gli spettatori lo hanno potuto ammirare immancabilmente col casco indosso al volante di bolidi stratosferici, come una sorta di “coach” delle celebrità chiamare a testare le vetture, spingendone le performance al limite.

Tra verità e fantasia, se ne sono sentite di cotte e di crude su The Stig, senza che il diretto interessato aprisse mai bocca, uno dei grandi motivi dietro la riuscita del personaggio, scatenando la curiosità sull’identità segreta. Creato dalle vivaci menti di Clarkson e Wilman, si è poi appresa una verità sorprendente: diversi driver si sono calati nei suoi panni.

Il primo a fare “coming out” è stato Perry McCarthy, pronto a rivelare di averlo rappresentato nelle S1 e S2 di Top Gear. Negli anni non sono mancate delle apparizioni speciali, tra cui quella di Michael Schumacher nella prima puntata della tredicesima stagione. Era il 2009 e lo scopo era di sponsorizzare una delle Ferrari più veloci di sempre di Maranello, la FXX.

L’uscita allo scoperto di Collins

Quindi, è uscito allo scoperto Ben Collins, uno dei veri The Stig, che ha portato alla luce dei retroscena inediti circa la sua esperienza. “The Stig era il personaggio ideale per me perché non volevo mai essere in TV – volevo solo spingere tutte quelle macchine al massimo della loro velocità. The Stig rimaneva anonimo e guidare veloce era la descrizione del lavoro, quindi nel mio caso era perfetto”, ha dichiarato Collins in un’intervista rilasciata a Redex.

“Col passare del tempo, e con The Stig sempre più fuori casa – ha proseguito –, ho iniziato a divertirmi altrettanto a scherzare con le troupe televisive facendo camminate divertenti e confondendomi con le scale mobili. (…) Essere The Stig con tutta l’attrezzatura e il casco era speciale, e veniva con il dovere di guidare eccezionalmente bene. La gente era leggermente intimidita da lui in un certo senso alla ‘Darth Vader’, il che era piuttosto divertente. E funzionava alla grande con la Polizia…”.

Le memorie in un libro

In proposito Collins ha pure scritto un’autobiografia, intitolata “The Man in the White Suit: The Stig, Le Mans, the Fast Lane and Me”. Tra le pagine condivide le esperienze vissute in prima persona sotto le vesti di The Stig, da storie dietro le quinte di Top Gear ad avventure e sfide affrontate in carriera. Fornisce altresì uno sguardo approfondito nel mondo delle corse professionistiche e della guida acrobatica. La BBC ha presentato domanda affinché il libro venisse pubblicato, respinta dalla Corte Suprema di Londra. In seguito al contenzioso, il posto di Collins lo ha preso un secondo ‘White Stig’, la cui identità è rimasta segreta.

La ragione del mistero mantenuto così a lungo è ascrivibile a una strategia dei produttori. Tramite l’anonimato il personaggio è diventato un mito, una figura leggendaria capace di trascendere la persona dietro il casco. Inoltre, ha contribuito a creare un’aura di mistero intorno al programma, alimentando la curiosità degli spettatori.