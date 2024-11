La McLaren 750S si è imposta come Performance Car of the Year nelle prove realizzate dalla rivista Top Gear, battendo rivali molto accreditate

Fonte: Ufficio Stampa McLaren La McLaren 750S vince il premio di "Performance Car of the Year" di Top Gear

La McLaren 750S è stata incoronata “Performance Car of the Year” dalla rivista Top Gear, un riconoscimento prestigioso che testimonia le sue eccezionali prestazioni e la sua capacità di coinvolgere in modo totalizzante i sensi di chi siede al posto di guida. Questo premio è il risultato del trionfo della 750S nella Speed Week annuale organizzata da Top Gear, una settimana di test intensivi su strada e pista che mettono a dura prova le migliori auto ad alte prestazioni attualmente in commercio.

McLaren 750S, perché è l’auto dell’anno per prestazioni

La McLaren 750S è stata valutata sul circuito di Navarra, in Spagna, e sulle strade panoramiche e impegnative della regione di Pamplona, dimostrando la sua agilità, reattività e capacità di adattarsi agli input del guidatore. I giudici sono rimasti colpiti dalla sua velocità, dalla sua comunicazione chiara e dalla sua facilità di adattamento alla linea e all’angolo di attacco suggeriti dal conducente.

La McLaren 750S è spinta da un potente motore che le consente di raggiungere velocità straordinarie e di accelerare da 0 a 100 km/h in pochi secondi. La sua maneggevolezza precisa e il suo design aerodinamico contribuiscono a un’esperienza di guida coinvolgente e adrenalinica. Michael Leiters, CEO di McLaren Automotive, ha espresso gratitudine per il riconoscimento, sottolineando l’impegno di McLaren nel superare costantemente i limiti e nell’elevare i propri standard di esaltazione del conducente e desiderabilità. McLaren Automotive è rinomata per la produzione di supercar ultra-performanti e la 750S si inserisce perfettamente in questa tradizione. L’azienda, fondata nel 2010, fa parte del McLaren Group, un’organizzazione con una ricca storia nelle corse automobilistiche che dura da oltre sei decenni.

L’impegno nell’innovazione, DNA McLaren

L’impegno di McLaren per l’innovazione si riflette nella sua storia. Nel 1981, McLaren ha introdotto la tecnologia del telaio in fibra di carbonio nella Formula 1 con il modello MP4/1, gettando le basi per il suo DNA da supercar. Questa innovazione ha aperto la strada alla leggendaria McLaren F1 del 1993, una delle auto più iconiche di tutti i tempi. Nel 2011, McLaren ha lanciato la sua prima auto di produzione, la 12C, e nel 2013 ha svelato la sua prima hypercar ibrida, la P1, che ha dato inizio alla sua serie Ultimate di veicoli.

McLaren continua a innovare con modelli come la Senna e la Speedtail hybrid hyper-GT. Nel 2023, ha introdotto la sua supercar di serie più leggera, la 750S, e all’inizio del 2024 ha presentato la Artura Spider, la sua prima cabriolet ibrida ad alte prestazioni. Il percorso però è ancora lungo e all’orizzonte ci sono tante da sfide da conquistare, in ogni lato del globo.

Un Marchio globale

McLaren collabora con aziende leader come Ashurst e Pirelli per spingere ulteriormente i confini dell’innovazione. La sua presenza globale si estende attraverso partnership in diversi settori. Il McLaren Group comprende sia la produzione automobilistica che la partecipazione ai motori sportivi d’élite a livello globale sin dalla sua fondazione da parte di Bruce McLaren nel 1963. La sua sede rimane presso l’iconico Technology Centre di Woking, dove potrebbe campeggiare un nuovo titolo costruttori di F1, che manca nella ricca bacheca britannica dal 1998.