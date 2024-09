Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa McLaren In pista con Norris e la McLaren P1 di LEGO

Il LEGO Group, l’azienda dei mattoncini più famosa del globo, e McLaren Automotive hanno intrapreso la sfida LEGO Technic più difficile di tutti i tempi, dando forma a una McLaren P1 unica nel suo genere. Quest’ultima è stata costruita coi pezzi della gamma LEGO ma è totalmente guidabile. E come se non bastasse, il pilota della scuderia McLaren F1, Lando Norris, è stato arruolato per compiere l’impresa finale: completare un giro dell’iconico circuito britannico di Silverstone a bordo della McLaren P1 in scala 1:1 LEGO Technic. Qualcosa di straordinario e di decisamente inconsueto.

Oltre 340.000 pezzi LEGO utilizzati

La replica a grandezza naturale della McLaren P1, una delle supercar più performanti del pianeta, è stata realizzata con 342.817 elementi firmati da LEGO Technic, con un peso di circa 1220 kg, e presenta alcune caratteristiche ingegneristiche davvero notevoli. L’auto è provvista di uno sterzo completamente funzionante, il che la rende la prima grande costruzione LEGO in grado di curvare e di affrontare le difficili chicane di un circuito come una vettura normale. La costruzione è dotata di un motore elettrico composto da batterie LEGO Technic Function e da una batteria per auto elettrica, che le consente di viaggiare più lontano di qualsiasi altro modello LEGO mai costruito prima di lei.

Il grande processo di costruzione ha visto la partecipazione di 23 specialisti di design, ingegneria e costruzione del gruppo LEGO e di McLaren Automotive, con 8.344 ore di sviluppo e costruzione e richiedendo 393 tipi diversi di elementi LEGO Technic.

Sulla pista di Silverstone

Una volta costruita l’auto, non mancava altro che lanciarsi nella sfida conclusiva e, trattandosi di una replica di una supercar di Woking, chi meglio di Lando Norris poteva mettersi al volante di questo capolavoro. Il pilota britannico – attualmente in lotta per il titolo piloti di F1 – si è dimostrato più che all’altezza del compito, affrontando le curve del tracciato di 5,891 km e completando un giro del circuito di Silverstone, uno dei più gloriosi tracciati al mondo. Con l’enormità di questa sfida, Silverstone è stata la cornice perfetta, vista la ricca storia della McLaren con l’autodromo simbolo delle corse britanniche.

“Avendo lavorato al programma originale della P1 per McLaren, è incredibile vedere così tanti elementi della McLaren P1 originale portati in vita in modo così realistico dal team LEGO Technic per il modello in scala reale. L’auto era un’icona del suo tempo. Spero che, grazie a questa collaborazione con il Gruppo LEGO, saremo in grado di ispirare la prossima generazione di progettisti e ingegneri a spingersi oltre i confini dell’innovazione automobilistica“, ha detto Ben Gulliver, Direttore Test e Sviluppo di McLaren Automotive.

Impresa LEGO

Intanto, Lando Norris si è potuto godere un’esperienza unica nella vita, completando un giro a bordo di una McLaren composta da tanti pezzi LEGO. Un’opera bizzarra e chissà che in futuro non possa essere emulata, affinché possa capitare a qualche altro modello e ad un altro astro del volante di metterla alla prova. Sicuramente gli appassionati della Ferrari potrebbero desiderare un giorno vedere un beniamino come Charles Leclerc correre a Monza con la riproduzione in scala 1:1 in LEGO di una supercar del Cavallino Rampante.