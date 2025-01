Uno degli esemplari di McLaren Senna LM è in vendita all'asta: in totale sono stati prodotti appena 20 unità di questa supercar da oltre 800 CV di potenza

Fonte: Car & Classic L'esemplare è stato realizzato nel 2022

Prende il via oggi la vendita all’asta di uno dei 20 esemplari mai realizzati di McLaren Senna LM. Si tratta di un modello esclusivo, destinato a entrar a far parte della collezione di hypercar e supercar di qualche facoltoso collezionista. A gestire la vendita all’asta è il portale Car & Classic.

L’asta si chiuderà il 12 gennaio. Si tratta di un modello di grandissimo valore, soprattutto in questa versione esclusiva LM. Anche se non c’è una stima ufficiale, è chiaro che nel corso della vendita all’asta possiamo aspettarci diverse offerte, con la concreta possibilità che la Senna LM venga venduta a una cifra record.

Le produzioni di McLaren sono sempre molto apprezzate dai collezionisti e, inevitabilmente, raggiungono cifre importanti in occasioni delle vendite all’asta, anche quando si tratta di esemplari di produzione recente come la Senna LM. Ricordiamo, ad esempio, l’esclusiva McLaren acquistata da Alonso nelle ultime settimane.

Un esemplare da collezione

La McLaren Senna LM in vendita all’asta su Car & Classic è uno dei 20 esemplari realizzati della hypercar ed è anche uno dei soli 7 esemplari dotati di guida a destra. Il modello, inoltre, è dotato dell’esclusiva livrea McLaren F1 Orange che viene supportata da una struttura in fibra di carbonio nera. Si tratta di un esemplare praticamente nuovo (anche se prodotto nel 2022) in quanto il contachilometri chiarisce che la Senna LM in vendita all’asta ha percorso nella sua carriera appena 74 chilometri.

Lo stato di conservazione è ottimale, come indicato nella descrizione della vettura: la vettura proviene da una delle più importanti collezioni europee, nei Paesi Bassi, ed è sempre stata conservata al coperto e con una manutenzione minuziosa. I collezionisti interessati alla McLaren Senna LM possono presentare un’offerta tramite l’apposita sezione del sito Car& Classic (carandclassic.com) e possono anche richiedere una visita, per guardare da vicino la vettura prima di effettuare un’offerta. L’esemplare in vendita è esposto presso lo Showroom Louwman di Utrecht. Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 12 di gennaio per presentare un’offerta e aggiudicarsi l’esclusivo esemplare della Senna. Al momento della scrittura di quest’articolo, non ci sono ancora offerte ma già 46 potenziali acquirenti stanno osservando la vettura.

Prestazioni incredibili

La McLaren Senna LM è un bolide incredibile: il cuore del progetto è rappresentato da un motore V8 biturbo da 4.0 litri che può garantire una potenza massima di 845 CV. Rispetto alla versione GTR, la versione LM (il nome è un riferimento al Circuit de la Sarthe dove si svolge la 24 ore di LeMans) introduce alcune ottimizzazioni che migliorano, ulteriormente, il flusso d’aria intorno alla vettura e, quindi, il carico aerodinamico con l’obiettivo di ottenere prestazioni ancora più elevate in pista. Le prestazioni sono, naturalmente, stellari. La vettura, in questa configurazione LM, è in grado di superare i 350 km/h, riuscendo a sfruttare appieno le potenzialità del suo motore V8. Anche l’accelerazione è di livello assoluto: lo 0-100 km/h, infatti, viene completato in appena 2,8 secondi. Le prestazioni elevate oltre all’esclusiva colorazione McLaren F1 Orange e ai pochissimi chilometri percorsi sono tutti elementi che contribuiranno a far aumentare il valore della vettura.