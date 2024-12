Fernando Alonso torna a far parlare di sé con un incredibile regalo ai suoi genitori, la monoposto McLaren con cui Senna gareggiò in Formula 1 durante la sua carriera

Fonte: IPA Agency / Aston Martin Un regalo di Natale per i genitori di Alonso

Fernando Alonso è una vera e propria icona della Formula 1 di oggi. Il due volte campione del mondo è, da tempo, considerato come una figura positiva del paddock e oggi si conferma tale con un incredibile regalo di Natale per i suoi genitori. Alonso, infatti, ha acquistato la McLaren MP4/4, portata in pista da un’altra icona della Formula 1, Ayrton Senna, e ha scelto di regalarla ai suoi genitori. L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, con tanto di foto del padre José Luis che ha già avuto modo di provare questo regalo, decisamente unico nel suo genere.

Un regalo unico

Il regalo di Natale è stato annunciato, come detto, con un post su Instagram. Il Natale, per i genitori di Alonso, quindi, è arrivato con qualche giorno d’anticipo (anche perché la monoposto difficilmente avrebbe trovato posto sotto l’albero). L’annuncio del regalo è stato accompagnato da un breve messaggio su Instagram, ricco di significato. Alonso scrive: “1984 – 2024. Impossibile compensare tutto quello che i miei genitori mi hanno dato e insegnato. Ma oggi è stata una bella giornata guardandoli guidare la loro Formula 1. Grazie per questo, godetevelo e fatemela usare ogni tanto… “.

La parte finale del messaggio è, naturalmente, in pieno stile Alonso che, senza dubbio, proverà a portare in pista in qualche occasione la monoposto guidata anche da Senna, vera e propria icona del mondo dei motori e recentemente protagonista di una serie Netflix in cui è stata ricostruita la sua incredibile carriera, fin dagli esordi. Non è la prima volta che il due volte campione di Formula 1 ringrazia pubblicamente i suoi genitori che hanno avuto un ruolo determinate nella sua formazione, come uomo e come pilota, aiutandolo e sostenendolo in un’impresa, quella di diventare pilota di Formula 1, che sembrava impossibile ma che lo spagnolo è riuscito a completare con risultati straordinari e con una carriera che va avanti da più di 20 anni. Ricordiamo che lo stesso Alonso è stato in McLaren per diverse stagioni di Formula 1 anche se il suo picco è arrivato con la doppia vittoria mondiale con Renault.

Ecco il post con cui Alonso ha svelato il regalo di Natale per i suoi genitori.

Una monoposto storica

Come confermato da varie fonti (ma non direttamente dallo stesso Alonso su Instagram), la vettura acquistata dal pilota spagnolo è una McLaren MP4/4. Si tratta della monoposto che il team McLaren realizzò per prendere parte al campionato di Formula 1 del 1988. Quell’anno, la scuderia inglese aveva una squadra di piloti di altissimo livello, con Ayrton Senna, che poi avrebbe vinto il titolo, e Alain Prost. La MP4/4, motorizzata Honda, vinse tutte le gare della stagione di Formula 1, con l’unica eccezione del Gran Premio d’Italia di Monza, vinto dalla Ferrari di Berger. Complessivamente, la McLaren vinse 15 gare, con Senna che riuscì a conquistare la prima posizione in ben 8 occasioni. Senna ha legato buona parte della sua carriera a McLaren e, dopo il 1988, riuscì a conquistare altri due titoli in Formula 1, nel 1990 e nel 1991, oltre a due secondi posti in classifica, nel 1989 e nel 1993.