Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ansa Ayrton Senna, nuova serie Tv su Netflix

Pochi piloti hanno scritto la storia della F1 come Ayrton Senna. Il campione brasiliano è diventato una stella grazie ad alcune vittorie che avevano il sapore dell’impresa sportiva. Iconica la sua rivalità con Alain Prost, con il quale ha anche condiviso per qualche anno il box in McLaren. Per lui 3 mondiali conquistati, 41 vittorie e quel record di 65 pole battuto poi negli anni successivi da Michael Schumacher prima e da Hamilton poi.

Purtroppo la carriera di Senna si è spezzata il 1° maggio 1994, in seguito ad un terribile incidente occorso sul tracciato di Imola. Aveva appena 34 anni e proprio in quei mesi si parlava di un suo possibile approdo in Ferrari l’anno successivo. Pilota completo in tutto, era famoso in particolare per le sue imprese sul bagnato. Inoltre ancora oggi detiene il record di vittorie sul prestigioso circuito di Monaco con 6 affermazioni, di cui 5 consecutive.

Nuova serie Netflix

Come spesso accaduto in questi ultimi anni, anche stavolta Netflix ha deciso di prendere la vita di uno sportivo e trasformarla in una serie Tv. Dal prossimo 29 novembre, a 30 anni e qualche mese dalla sua scomparsa, Ayrton Senna sarà protagonista di un nuovo lavoro seriale della nota piattaforma streaming. Durante le puntate verranno mostrati i momenti salienti della vita del pilota, le sue grandi imprese e ciò che ha fatto per il mondo della F1.

Senna, questo il nome scelto da Netflix, sarà una mini-serie divisa in 6 puntate. Per realizzare questo lavoro l’azienda americana si è affidata al supporto della famiglia del campione brasiliano per raccontarne fedelmente la vita. Lo scorso 30 aprile era stato pubblicato il primo teaser per mostrare alcune immagini della serie ed ora che siamo a ridosso dell’uscita cominciano a spuntare fuori sempre più informazioni.

Cosa vedremo

Il ruolo di Senna verrà interpretato dall’attore brasiliano Gabriel Leone. La serie, stando alle prime informazioni trapelate, partirà dai suoi inizi sui kart in Italia e racconterà poi il suo trasferimento in Inghilterra dove comincerà a competere nelle categorie minori. Diretta da Vicente Amorim e Julia Rezende e prodotta da Netflix, questa serie avrà l’arduo compito non solo di raccontare la storia di uno dei più grandi campioni di F1, ma anche dei tanti personaggi che hanno fatto parte in quegli anni della sua costellazione.

Naturalmente sarà dato spazio ad Alain Prost (Matt Mella), poi ci sarà Rubens Barrichello (Joao Maestri) che proprio in quello sfortunato weekend fu vittima egli stesso di un incidente spaventoso. Spazio poi anche a Niki Lauda (Johannes Heinrichs) e Nelson Piquet (Hugo Bonemar). All’interno della serie poi verrà dato spazio anche ad alcune figure iconiche della F1 si quegli anni come Frank Williams, fondatore dell’omonima scuderia, Ron Dennis, per anni a capo della McLaren e Jean-Marie Balestre, ex presidente della FIA.

Insomma Senna promette di essere un viaggio introspettivo nella F1 di quegli anni. Il pilota brasiliano, in attività dal 1984 al 1994, ha vissuto probabilmente l’epoca d’oro di questo sport incrociando alcuni dei più grandi fuoriclasse. Oggi Ayrton è ancora una figura molto amata dagli appassionati e non e i suoi cimeli spesso sono venduti all’asta a cifre assurde.