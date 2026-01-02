Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

GettyImages Alonso e la sua hypercar: a Monaco debutta la Aston Martin Valiant

Una pausa invernale diversa all’insegna del lusso e dei motori, almeno per Fernando Alonso. Mentre il paddock della Formula 1 si prepara a tornare in pista e i motori restano ancora spenti, il pilota spagnolo si concede un “perfect Sunday ride” tra le strade di Monaco, mostrando al mondo uno dei gioielli più preziosi della sua collezione privata: la nuova Aston Martin Valiant. Un’auto da oltre 2,5 milioni di sterline, rarissima, estrema e profondamente legata alla figura del due volte campione del mondo.

Aston Martin Valiant

Dopo essere stato avvistato in passato al volante di autentiche leggende come la Mercedes CLK GTR, Alonso ha scelto sempre Monaco per portare su strada la sua Aston Martin Valiant. Un’auto che difficilmente passa inosservata, anche in un Principato abituato a supercar milionarie.

La Valiant è una sportiva da strada ma con un’anima chiaramente orientata alla pista. Linee tese, proporzioni muscolose e soluzioni aerodinamiche evidenti raccontano subito una carrozzeria che va oltre l’esercizio di stile. Il progetto nasce all’interno del reparto Q by Aston Martin, la divisione che si occupa delle personalizzazioni più estreme e delle serie ultra limitate, e rappresenta una sorta di evoluzione concettuale della già esclusiva Valour.

Voluta dal pilota

La particolarità della Aston Martin Valiant sta proprio nel suo legame diretto con Fernando Alonso. Non si tratta di un’auto semplicemente acquistata, ma di un modello nato su sua richiesta e sviluppato con il suo contributo attivo. Un privilegio riservato a pochissimi, che rende questa hypercar ancora più esclusiva.

Prodotta in soli 38 esemplari al mondo, la Valiant è stata annunciata ufficialmente nel giugno 2024 e presentata poche settimane dopo al Goodwood Festival of Speed. Alonso ha partecipato allo sviluppo del progetto portando la sua esperienza maturata in oltre vent’anni di corse ai massimi livelli, influenzando scelte tecniche e filosofiche.

L’obiettivo di Alonso e Aston Martin era di creare un’auto analogica, coinvolgente, lontana dalla sterilità di molte hypercar moderne. Una macchina capace di emozionare davvero, anche a velocità non estreme, e che restituisse al pilota un ruolo centrale nella guida.

V12 5.2 da 745 CV

Sotto il cofano della Aston Martin Valiant pulsa un V12 da 5,2 litri, lo stesso schema della Valour ma ulteriormente evoluto. La potenza sale a 745 CV, con un incremento di 30 CV rispetto al modello da cui deriva, mentre la coppia è generosa e sempre pronta a spingere con decisione.

La scelta tecnica più significativa, però, è quella del cambio manuale. In un’epoca dominata da doppie frizioni e trasmissioni automatiche fulminee, Alonso ha voluto fortemente mantenere il piacere del gesto, del controllo diretto, della connessione uomo-macchina. Una decisione che racconta molto del pilota spagnolo e della filosofia alla base della Valiant.

Il telaio e l’assetto sono stati messi a punto per garantire precisione e feedback, con una dinamica di guida che privilegia la sensibilità rispetto alla semplice prestazione. Non è un’auto pensata per impressionare nei numeri, ma per lasciare il segno in chi la guida.

Con un prezzo che supera i 2,5 milioni di sterline e una produzione estremamente limitata, la Aston Martin Valiant è destinata a diventare un oggetto da collezione. Ma, a giudicare da come Alonso la utilizza, non è nata per restare ferma in un garage.