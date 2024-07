Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Anche la BMW 503 è stata rinvenuta nel fienile

Per molti appassionati di auto d’epoca, l’idea di scoprire un fienile pieno di classici dimenticati costituisce un sogno diventato realtà. Del resto, vi vien difficile da credere? Immaginate l’adrenalina che si possa provare in situazione simili. È un po’ come tornare bambini e rinvenire un forziere segreto tenuto nascosto dai pirati. Ebbene, il sogno pare essersi trasformato in realtà per un fortunato individuo, come documentato da Colin di The Bearded Explorer su YouTube.

Colin si è imbattuto in un luogo magico, ospitante una collezione di oltre trenta mezzi rari e costosi, tra cui Bugatti, Ferrari, Bentley, Aston Martin, Alfa Romeo e persino una rarissima Bocar XP-5. La stima complessiva della collezione supera il milione di dollari. A dispetto delle facili impressioni, il complesso non è abbandonato. Benché mostrino alcuni inevitabili segni del tempo, le vetture risultano ben conservate.

C’è anche un pezzo d’Italia

Secondo Colin, la proprietà è collegata a una figura di alto profilo nel mondo delle auto d’epoca e una parte verrà magari esposta a breve in eventi dedicati. Tra i cimeli figurano diverse Bentley 3 Litre, realizzate tra il 1921 e il 1929, ciascuna delle quali valutata più di un quarto di milione di dollari. Per i fan delle sportive italiane spiccano una Lancia, un’Alfa Romeo 6C e un’Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale, ciascuna rara e desiderabile.

Vi fanno battere il cuore i gioielli di matrice tedesca? Eccovi serviti: c’è persino una BMW 503, una delle sole 274 coupé prodotte tra il 1956 e il 1959. Roba da palati fini: qualora venisse messa in vendita, potrebbe raggiungere delle cifre pazzesche. Ed è ancora più rara la Frazer Nash rossa, una delle due coupé Continental mai costruite.

Un pezzo unico è poi la Nardy Silver Ray, GT bassa con telaio Alfa Romeo e motore Plymouth V8, progettata da Giovanni Michelotti e costruita dalla Carrozzeria Vignale. Infine, è presente una rarissima Bocar XP-5, già menzionata in apertura, una delle 15 sportive sviluppate da Bob Carnes tra il 1957 e il 1961. La prevalenza degli esemplari è in ottimo stato, sebbene necessiti di un restauro. Si spera che i tesori su quattro ruote vengano presto riportati alla luce e condivisi con i fan. Il valore complessivo è immenso e sarebbe un gran peccato disperdere certe meraviglie.

Capolavori celati nell’ombra

Rappresentanti di ere diverse, i capolavori custoditi nel fienile fanno venire la pelle d’oca. A prescindere dai gusti personali, almeno una vettura capace di entusiasmare la si trova. Anche se spesso regna la convinzione che sia già stato scoperto tutto il possibile, arriva l’episodio in grado di smentirci ed è proprio il bello della vita: che ti sa sorprendere sempre. Chi sarà mai il legittimo proprietario? Sarà tuttora in vita oppure è il lasciato di qualcuno che se n’è volata lassù, in cielo?

Queste e altre sono le domande poste dagli utenti venuti al corrente della vicenda, a dir poco elettrizzante per gli amanti di auto d’epoca. La testimonianza di un passato glorioso, dove le Case avevano maggiore coraggio di osare con esercizi di stile entrati nella storia per rimanerci in eterno.