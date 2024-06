Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: iStock Ben 16 auto d'epoca rubate sono state ritrovate in un fienile

Decine di auto d’epoca rubate, il cui valore è di centinaia di migliaia di dollari, sono state ritrovate in un fienile dalla polizia dell’Ontario, in Canada. Una scoperta sensazionale, con un garage di lusso inaspettato tra le campagne di Stirling venuto alla luce al termine di indagini durate per diversi mesi e che hanno portato le forze dell’ordine canadesi a stringere il cerchio su un terreno in cui una banda di malviventi aveva nascosto il bottino. In base alle auto ritrovate, non solo i ladri delle quattro ruote avevano messo a segno colpi di un certo spessore, ma si sono dimostrati essere anche buoni intenditori di auto, sottraendo vetture d’epoca come una Chevrolet Corvette di prima generazione.

Le auto d’epoca rubate

Chi mai andrà a curiosare in un fienile alla ricerca di auto rubate? Se lo saranno domandati di certo Robert Bradshaw e Gary Leblanc, due uomini di 54 e 55 anni finiti in manette in Canada per aver rubato decine di auto d’epoca dal valore super. Ben 16, infatti, sono state le vetture ritrovate in una cascina a Stirling, nell’Ontario in Canada, al termine di un’indagine durata mesi che ha portato la polizia del luogo ad aprire le porte di un fienile facendo la sensazionale scoperta.

Auto rubate, di un certo livello, tutte custodite e nascoste, con i ladri che avevano pianificato tutto nel dettaglio. Da una Chevrolet Corvette di prima generazione a un camioncino Ford F-1, passando anche per una Ford Coupé e una Roadster sono solo alcune delle vetture storiche ritrovate, con la Opp (la Ontario provincial police) che ha riportato alla luce diversi mezzi rubati.

Una scoperta incredibile, soprattutto dato l’ingente valore del garage di lusso che, data la tipologia effettiva del parcheggio, tanto lussuoso non era. Da mesi, infatti, le auto d’epoca erano nascoste all’interno di un fienile che, complessivamente, poteva fruttare oltre 3 milioni ai ladri.

L’obiettivo? Probabilmente Bradshaw e Leblanc, arrestati dall’Opp, le tenevano lì in cerca di acquirenti, con l’intento di venderle per racimolare un bottino interessante. Ma a rovinare i piani è stata la polizia canadese, che nel giro di pochi mesi ha avviato le indagini dopo le numerose sparizioni nella zona e ha messo le manette ai polsi dei due uomini buon gustai delle auto d’epoca.

Il caso del fienile in Olanda

Un fienile come parcheggio di auto di lusso non è comunque una novità. Infatti nel 2023 nei Paesi Bassi era stata scoperta una collezione da urlo in una cascina, col proprietario che però, a differenza di quanto accaduto in Ontario, aveva tutto in regola.

Parliamo della storia di Mr. Palmen, l’olandese che in 40 anni è riuscito a mettere da parte 230 auto d’epoca dal valore inestimabile. Vetture ben tenute in un magazzino dietro a una chiesa e che, dopo il ritrovamento, sono state messe all’asta. Si trattava di vetture come una Lancia B20 gialla, Alfa Romeo, Maserati e Ferrari di ogni tipo nonché alcune Bmw, Mercedes, Jaguar, Aston Martin e Rolls Royce. La collezione vantava anche auto di marchi a noi oggi sconosciute come Tatra, Monica, Moretti, Matra, Alvis, Imperia e Villard.