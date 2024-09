Fonte: tbtfw La supercar è stata realizzata nel 2007

Per i collezionisti di auto sportive, ogni occasione è buona per arricchire il proprio garage con nuovi pezzi pregiati della storia del mondo delle quattro ruote. In questi giorni c’è una nuova opportunità da cogliere al volo: una Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition del 2007, infatti, è in vendita su TBTFW. Il modello in questione è una rara sportiva della Casa tedesca in collaborazione con McLaren. Realizzata in appena 150 unità, questo modello è oggi una delle vetture da collezione più richieste sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la produzione dei primi anni del secolo dello scorso decennio.

Tra i proprietari della Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition in vendita oggi c’è anche un nome noto del mondo dello sport. La leggenda del basket Michael Jordan, che di recente si è regalato una supercar da 3 milioni di euro, è infatti incluso nella lista dei proprietari dell’esemplare in vendita.

Una sportiva incredibile

La Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition è una supercar realizzata nel corso del 2007 da Mercedes in collaborazione con McLaren. Il progetto nasce dalla SLR dell’epoca ma propone alcune caratteristiche esclusive, a partire da sospensioni ottimizzate a cui si affiancano alcuni elementi di design che rendono il modello davvero unico. La vettura venne realizzata per celebrare la vittoria di Stirling Moss alla Mille Miglia del 1955, includendo una serie di richiami alle auto dell’epoca.

Sotto al cofano, invece, un c’è spazio per un motore da 650 CV di potenza massima che consente alla vettura, appartenuta tra gli altri anche a Michael Jordan, di raggiungere una velocità massima di 337 km/h e uno scatto 0-100 km/h di appena 3,6 secondi. L’esemplare in questione è in ottime condizioni. La carrozzeria, caratterizzata da un’elegante finitura argento, non ha danni e lo stato di conservazione è ottimale. La Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition è stata utilizzata poco: complessivamente, infatti, i vari proprietari della supercar hanno percorso poco più di 24.000 chilometri. Tutti questi elementi arricchiscono il carattere esclusivo del modello.

Un’auto da collezione

La Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition è, inevitabilmente, un’auto da collezione, con poche unità disponibili e un comparto tecnico di livello assoluto. Il design è moderno e rappresenta il giusto punto di incontro tra il passato del mondo delle quattro ruote e il presente. Pur essendo stata prodotta nel 2007, infatti, questa supercar non è molto diversa dalle attuali sportive della Casa tedesca.

Tutti questi elementi hanno un’influenza sul valore di partenza della vendita all’asta. La Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition appartenuta anche a Michael Jordan, infatti, è in vendita con un prezzo di partenza di 586.000 euro. Si tratta di un valore che potrebbe aumentare, anche in misura significativa, durante la fase di vendita. Molti collezionisti, infatti, potrebbero essere pronti a investire cifre più alte.

C’è da considerare anche il fattore investimento. Nel corso dei prossimi anni, questa supercar potrebbe aumentare notevolmente di valore e per chi deciderà di acquistarla oggi, quindi, ci sarà la possibilità di registrare un sostanziale incremento dell’importo investito grazie a una futura rivendita. Di certo, gli esemplari di Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition in circolazione non sono tanti e solo uno può contare, nella lista dei proprietari, su un nome notissimo come quello di Jordan.