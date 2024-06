Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Come funziona il noleggio dell'auto su Amazon

Conosciamo tutti il colosso di Jeff Bezos: Amazon è stata una delle prime grandi imprese a vendere prodotti in rete e oggi costituisce un’icona, la più grande Internet company al mondo. Oltre ai più svariati articoli, tra i settori moda, tecnologia, benessere e non solo, ora offre ai suoi clienti anche il noleggio auto.

Come funziona

La piattaforma italiana, grazie a Drivalia, ex Leasys Rent, fornisce il nuovo servizio a tutti i privati, liberi professionisti e aziende: in particolare, è possibile accedere al noleggio iscrivendosi al programma. Come funziona? Il cliente interessato paga una quota d’iscrizione all’inizio, dopodiché può adoperarla corrispondendo rate mensili. L’importo varia a seconda del modello selezionato e in base al periodo, giacché spesso l’operatore prevede delle interessanti promozioni.

Riassumendone quindi il funzionamento, il cliente acquista il voucher su Amazon e ottiene il diritto di accesso all’iniziativa: subito dopo viene reindirizzato al portale ufficiale. A questo punto può convertire il suo voucher, scegliere il veicolo e fissare l’appuntamento con un Mobility Store, con cui concluderà il noleggio. Rispetto alla data di prenotazione, il preavviso deve essere mandato entro 48 ore prima.

Le condizioni pattuite vengono garantite da Drivalia per i 24 mesi (720 giorni) successivi alla stipula del contratto, la cui durata è compresa tra 30 e 360 giorni consecutivi. Una volta finiti i 360 gg, la macchina va restituita in una delle concessionarie autorizzate, per poi effettuare (se lo si desidera) il cambio con un’altra autovettura, che richiederà la sottoscrizione di un accordo separato, anch’esso dalla durata massima di 360 gg.

L’iscrizione ha carattere nominativo, dunque il versamento della quota iniziale dà diritto a una sola persona, come intestatario, al noleggio. Si accetta esclusivamente carta di credito, emessa dal proprio Paese di residenza, richiesta pure dal desk. Non sono accettati contanti, bancomat, carte di debito e carte prepagate.

Fino a 24 ore prima della scadenza del noleggio, Drivalia ne consente l’estensione, senza alcun costo aggiuntivo. Farlo è questione di pochi minuti, il tempo di accedere all’area personale CarBox. Non bisogna inserire una nuova prenotazione, altrimenti toccherà recarsi di nuovo in un Mobility Store. In mancata osservanza dell’iter, per ciascun giorno extra di godimento dell’auto occorrerà pagare 24 euro.

I servizi inclusi nel contratto

Nel canone mensile sono inclusi 1.500 km al mese, polizza RCA (importante specie alla luce dei recenti aumenti), riduzione della franchigia per danni (servizio CDR) e furto (servizio TP) del mezzo noleggiato. In quanto alle plug-in hybrid e full electric, la ricaricabile è disponibile presso tutti i Mobility Stores abilitati in Italia. Se viene ordinata una Tesla, il costo degli oneri accessori viene definito dallo stesso produttore.

Il bollo non è compreso nel contratto standard, tuttavia è possibile aggiungerlo sotto forma di optional. Possono usare l’auto nei Paesi coperti da Carta Verde i componenti del nucleo familiare dell’intestatario, che rimarrà però il diretto responsabile. Il verbale di consegna vale come permesso accordato da Drivalia alla circolazione all’estero. Motore, colore, allestimento e ulteriori caratteristiche sono stabilite dall’azienda, senza alcun diritto di scelta. Nel caso dei ragazzi aventi dai 21 ai 24 anni è richiesta un supplemento di 15 euro (più IVA) al giorno per 15 giorni, purché abbiano conseguito la patente da almeno 12 mesi.