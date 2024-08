Ecco tutti i dettagli della mobility rent no limits, la nuova opzione della Smart per il noleggio a lungo termine delle proprie automobili elettriche

Fonte: Ufficio stampa Smart Noleggio a chilometraggio illimitato delle auto Smart

Noleggiare una Smart elettrica a lungo termine è ora ancora più comodo e conveniente rispetto al passato: l’azienda automobilistica ha infatti lanciato un’importante novità nella sua gamma di opzioni di mobilità, ovvero la “Smart mobility rent no limits“. Il nome scelto dall’azienda automobilistica per questa sua soluzione fa già intuire di che cosa si tratta: è infatti una nuova offerta per quel che riguarda il noleggio a lungo termine delle proprie auto che si rivolge sia a clienti privati che a liberi professionisti ma anche a società. Ma andiamo ora a conoscere meglio nel dettaglio la “Smart mobility rent no limits”, a capire di che cosa si tratta, quali sono i vantaggi che questa opzione porta per i clienti che decidono di usufruirne.

Smart mobility rent no limits: che cos’è

Come il nome lascia intuire, con la “Smart mobility rent no limits” l’azienda automobilistica ha introdotto l’opzione di noleggio a lungo termine a chilometraggio illimitato delle proprie vetture elettriche alla propria gamma di soluzioni per la mobilità. A questa innovativa soluzione di noleggio si può accedere rivolgendosi a qualsiasi partner Smart.

È una novità importante, innovativa, perché siamo abituati ai vari limiti (seppur alti) che vengono inseriti al momento della stipula del contratto con la società di noleggio. Dei paletti che possono condizionare l’utilizzatore dell’automobili e limitarlo nei propri spostamenti nel caso in cui si avvicini alla soglia limite.

Quali sono i vantaggi della Smart mobility rent no limits?

Si può facilmente intuire per quale motivo l’opzione Smart mobility rent no limits sia particolarmente vantaggiosa nel momento in cui si decide di noleggiare a lungo termine un’automobile elettrica. Chi sceglie questa opzione, infatti, non dovrà più preoccuparsi delle classiche limitazioni chilometriche e degli eventuali costi aggiuntivi legati a uno sforamento dei limiti indicati al momento della stipula del contratto di noleggio.

E poi va sottolineato che la Smart mobility rent no limits è infatti una soluzione che può permettere di risparmiare ai clienti, oltre che consentire di sfruttare al massimo tutte le potenzialità delle vetture a zero emissioni che si scelgono di noleggiare. Due aspetti fondamentali quando si decide di effettuare un noleggio a lungo termine.

Smart mobility rent no limits: ecco quali sono le auto che è possibile noleggiare con questa opzione

Sono due i modelli di Smart che possono essere noleggiati scegliendo l’opzione Smart mobility rent no limits: la Smart #1 e la Smart #3, ovvero i due modelli della casa automobilistica che sono disponibili per il noleggio a lungo termine. I modelli in questione garantiscono un’autonomia fino a 455 chilometri.

Insomma, se eravamo abituati alla possibilità di noleggiare a lungo termine questi due modelli di Smart elettriche con un chilometraggio massimo di 10.000 chilometri, ora invece è stata introdotta questa importante novità che, secondo la stessa azienda automobilistica, dovrebbe incentivare ulteriormente il noleggio della Smart #1 o della Smart #3, oltre a favorire anche una mobilità maggiormente sostenibile. Un aspetto, questo, che è tenuto in grande considerazione dall’azienda che sta investendo sempre di più per dare il proprio importante contributo al passaggi all’elettrico e all’abbattimento delle emissioni di CO2 nell’ambiente.